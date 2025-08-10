Un hombre murió esta mañana al impactar su vehículo contra un árbol en un accidente reportado a las 6:00 a.m., en la carretera PR-198, a la altura del kilómetro 2.6, en el barrio Ceiba Sur del municipio de Juncos, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el conductor de una guagua Toyota Tundra, color negra, transitaba por la carretera PR-198 cuando, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, perdió el control del volante e impactó un árbol a orillas de la vía. A causa del impacto, sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

El hombre no ha sido identificado por las autoridades.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas se hicieron cargo de la investigación junto a la agente María Díaz y el fiscal de turno.