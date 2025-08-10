El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) vigila una onda tropical que salió recientemente de África y que podría convertirse en una depresión tropical en los próximos días.

Según informó la agencia, el sistema está generando un área extensa de lluvias y tormentas eléctricas. Se espera que las condiciones ambientales estén propicias para el desarrollo gradual de este sistema.

El NHC otorgó un 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico a esta zona de baja presión en las próximas 48 horas, pero elevó la probabilidad a un 80 % en los próximos siete días.

PUBLICIDAD

“Es probable que se forme una depresión tropical entre mediados y finales de esta semana, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste”, advirtió el NHC.

El sistema se mueve a una velocidad de 15 a 20 millas por hora a través del Atlántico tropical oriental y central.

“Independientemente del desarrollo, lluvias localmentefuertes y vientos con ráfagas son posibles hoy y el lunes a través delas Islas de Cabo Verde”, informó el NHC.

La temporada de huracanes en el Atlántico está en pleno apogeo, con mayor actividad entre agosto y octubre. Esta se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre, por lo que se recomienda mantenerse informado y preparado.