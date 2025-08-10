Una balacera ocurrida en los predios de del negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la barriada La Perla, en San Juan, dejó un turista muerto y dos hermanos heridos en horas de la madrugada de hoy, domingo.

Según la información preliminar que recopiló la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 4:00 de la mañana de hoy, se reportaron disparos en el lugar tras una presunta discusión. Al llegar, agentes encontraron en el piso del lugar a un hombre que presentaba varias heridas de bala.

El hombre, identificado como Kevin Mares, 25 años y residente del estado de New York, posteriormente falleció en el Centro Médico de Río Piedras a consecuencia de una herida de bala en el lado izquierdo del abdomen.

Otras dos personas, identificadas como los hermanos Miguel A. y Keila Meléndez, de 46 y 45 años de edad respectivamente, y residentes de dicha barriada, resultaron heridas en el incidente.

Se desconoce la condición de los hermanos heridos.

Personal del Centro de Investigaciones Criminales de San Juan se hizo cargo de investigación en unión a la fiscal de turno, Ana María Martínez.