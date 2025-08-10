Un menor de 15 años fue ingresado a la Institución Juvenil de Ponce luego de tomar sin permiso el vehículo de su madre, chocar una patrulla de la Policía Municipal de Lares y abandonar la escena del accidente. El incidente ocurrió el pasado 7 de agosto en el municipio de Lares.

Según el relato de la madre, ella le entregó las llaves del vehículo Nissan Sentra color gris luego de que su hijo le dijera que se sentía mal. Sin embargo, más tarde el menor regresó y confesó que había tomado el auto posteriormente sin su autorización y sin poseer licencia de conducir. Durante su recorrido, impactó una patrulla de la Policía Municipal y se marchó del lugar sin informar lo ocurrido.

PUBLICIDAD

El caso fue consultado con la procuradora Amanda Cancel, quien ordenó radicar faltas por violaciones a la Ley 22 de Tránsito y a la Ley 8, conocida como la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular.

El caso fue presentado ante el juez Eric Matías Soto, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado.

El magistrado ordenó el ingreso del menor en la Institución Juvenil de Ponce, donde permanecerá bajo custodia hasta la vista de causa señalada para el 12 de agosto de este año.