La violencia parece haberse enfrascado durante este fin de semana contra las mujeres, dejando el saldo de los asesinatos de una cosmetóloga en Ponce, víctima inocente que quedó atrapada en una balacera y el de una adolescente en Aibonito involucrada en una rencilla juvenil, al finalizar una actividad de cierre del verano.

También se investiga la muerte sospechosa de una mujer cuyo cadáver fue localizado en el interior de un automóvil en la madrugada del lunes, antes de la Curva del Caracol en Dorado, y un altercado en un club nocturno que dejó el saldo de una joven herida de bala en Mayagüez.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, la cifra de asesinatos ascendió a 277, una diferencia de 48 menos que los registrados para el mismo período en el 2024, que alcanzó los 325 crímenes.

Ninguno de estos casos tiene un denominador común; son casos aislados cuyas investigaciones están bien encaminadas, a juicio del coordinador de los Cuerpos de Investigaciones Criminales de la Isla, el inspector Carlos Alicea Contreras.

De acuerdo con las estadísticas preliminares del Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos, en lo que va de año 26 mujeres y una menor han sido asesinadas, una diferencia de 12 menos, que las querellas acumuladas para la misma fecha.

Del total de crímenes, siete fueron atribuidos al trasiego de drogas, 13 a violencia doméstica, uno por “carjacking”, cinco por rencillas, venganzas o discusiones y un caso en circunstancias desconocidas.

“Lo cierto es que en estos días se ha dado la impresión -o la impresión no-, es que han ocurrido más incidentes en los que han muerto féminas”, comentó a Primera Hora el inspector Alicea Contreras, sobre los datos reales de las estadísticas.

Fluye la información en el caso de Aibonito

La víctima más reciente es una adolescente de 16 años que fue asesinada pasada la medianoche de este lunes, en hechos ocurridos la intersección del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, en Aibonito.

En el casco urbano de Aibonito se llevó a cabo una actividad denominada Gran Cierre De Verano Municipal y, al culminar, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se congregó en el desvío para terminar la velada.

PUBLICIDAD

En el lugar, surgió un altercado entre varias jovencitas las cuales, presuntamente, agredieron con armas blancas a la menor y a su amigo, cuando salió en su defensa y cubrió su cuerpo.

La menor, identificada como Gabriela Nicole Pratts Rosario, falleció a consecuencia de las heridas que le propinaron, según lo certificó la Dra. Karla Mercado. Mientras, el adolescente permanecehospitalizado en condición estable.

La víctima era estudiante de la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez.

“Hasta ahora no está claro, no está establecido porqué surgió una discusión. Ellos estaban compartiendo allí, surgió una discusión y resultó la joven muerta y un acompañante de esta (de la misma edad) también herido. Ya se han hecho un sinnúmero de entrevistas, está fluyendo la información”, observó Alicea Contreras.

En el lugar no hay cámaras de seguridad en un perímetro de 50 a 100 pies, pero se incautarán las de los comercios que están en la ruta, en busca de pistas.

En la escena no se ocupó ningún arma blanca.

Alcalde de Aibonito, William “Willie” Alicea, envió sus condolencias a la familia de la adolescente y lamentó los sucesos que no solo trastocaron a su familia, sino la cotidianidad y la tranquilidad de su pueblo.

Recordó que la menor cumplía sus 17 años este martes y al día siguiente iniciaría el cuarto año de escuela superior.

“Es un evento lamentable, porque cada vez que se pierde una vida es difícil y cuando se pierde una vida a tan temprana edad es más difícil todavía y máxime cuando se trata de una jovencita de apenas 16 años... fue con un cuchillo, con un puñal, que (el agresor) tiene que tener una rabia bien fuerte. Dice la Policía que la acuchillaron seis, siete y ocho ocasiones y, encima de eso, el joven que resulta lastimado. Dice la Policía que él se lanzó para proteger a la muchacha y esta persona que está agrediendo también le hizo un par de cortaduras y eso no es típico de Aibonito (…), no es típico ver ese tipo de asesinato”, sostuvo consternado el alcalde.

PUBLICIDAD

Durante el domingo hubo varias actividades familiares, deportivas, incluyendo un maratón, la final del torneo de dominó y exhibición de autos, que se extendió durante todo el día, la cual culminó con la presentación de Charlie Aponte, un poco más tarde de las 8:00 p.m., debido a las enmiendas que hace varios años se le hicieron al Código de Orden Público para promover el cierre de negocios.

A su vez, reconoció que el desvío es utilizado para reunirse, ya que es un espacio abierto, no está apartado, tiene iluminación y está muy cerca del cuartel de la Policía.

“Desde el balcón del cuartel de la Policía tiene visibilidad, no pueden poner música alta porque en el cuartel se escucha; hay unas casas cerca, está en el mismo pueblo, que si hay un patrullaje preventivo a cualquier hora de la madrugada el primer lugar por el que pasan es por ahí. Lamentablemente, sucedió en esa área y tenemos a una menor fallecida”, describió Alicea, quien conoce a la abuela y a la progenitora de la víctima, ya que ambas trabajaron para el Programa de Amas de Llaves.

Se le notificó que el Departamento de Educación activó su protocolo para estos casos, ofreciendo ayuda psicológica tanto a alumnos como a la facultad en las dos escuelas donde estudiaban la víctima y el menor herido.

El agente Ángel Torres, de la División de Homicidios del CIC de Aibonito en conjunto con la fiscal Brenda Soto tienen a cargo la investigación.

PUBLICIDAD

Doble asesinato

Sobre el doble asesinato y los dos heridos de bala reportados a las 2:34 a.m. del sábado en la avenida Miguel A. Pou, frente al condominio Paseo de la Reina, en Ponce, se reveló que los disparos iban dirigidos a un hombre vinculado con el trasiego de sustancias controladas al que le ofrecieron transportación.

Un Honda Accord color gris era conducido por Luis Alejandro Padilla Sepúlveda (41), residente en Ponce; en el asiento del pasajero estaba su amiga, Camille Ariam Torres Nieves (28); mientras que el novio de la joven, Jan Luis Rivera Vega (24) y Steven “Jamaiquino” Núñez Pérez (27) se encontraban en la parte posterior, cuando fueron interceptados por gatilleros armados con rifles.

Se teoriza que a quien buscaban era Núñez Pérez.

“Uno de los heridos (Núñez Pérez) tenía récord criminal por sustancias controladas y Ley 54. Era persona de interés de las autoridades federales también, así que nosotros no descartamos que iba dirigido a él esta agresión donde, lamentablemente, murieron estas dos personas que iban al frente del vehículo”, detalló.

En este caso se han identificado cámaras y se solicitaron mediante orden judicial los vídeos para su análisis.

Padilla Sepúlveda chocó con un árbol al resultar herido y la joven, vecina de Bayamón, fue declarada muerta al ser transportada a un hospital de la zona.

Al presente, se ha establecido que se trata de dos víctimas colaterales por trasiego de drogas.

El agente José García adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce y la fiscal Xiomara Quiles Morales, trabajaron la escena.

PUBLICIDAD

Muerte sospechosa

El cadáver de una mujer fue localizado este lunes en el interior de un automóvil estacionado en el área verde a la altura del kilómetro 21.5 de la carretera PR-165, en Dorado, por policías que se encontraban dando una ronda preventiva esta mañana.

Las autoridades fueron notificadas sobre los hechos a las 6:28 a.m., tras el hallazgo realizado por agentes del distrito de Dorado, quienes al acercarse al carro observaron manchas de sangre.

Inicialmente, se había informado que estaba amortajado y ensangrentado, lo cual fue descartado. Luego se aclaró que la sangre provenía de la nariz. Su cuerpo no presentaba heridas abiertas ni orificios de bala, por lo que será la autopsia la que revele las causas de la muerte.

La occisa de entre 40 a 50 años, fue descrita como de tez negra, pelo largo rizado, 5′8” de estatura, 190 libras de peso y vestía una camiseta negra, un mahón largo y botas color crema.

El cuerpo estaba en un Toyota Corolla, color gris y del año 2015, registrado a nombre de un vecino de Barceloneta. El automóvil no posee gravamen.

El director del CIC de Bayamón, el capitán Raúl Negrón, agregó que tampoco se ha reportado una mujer desaparecida.

Herida de bala

Una joven de 20 años resultó herida de bala en la madrugada de este lunes en los predios del negocio VIVE 680, localizado en la esquina de las calles Pablo Maíz y Dr. Basora, en Mayagüez.

“Ya está bastante adelantado, hay testigos y una persona que está admitiendo los hechos. De la información que ha surgido de ese caso no vemos el móvil que sea violencia de género. Más bien fue por una controversia, donde la fémina herida iba a entrar al pub y surgió una controversia con la seguridad”, adelantó el inspector.

PUBLICIDAD

La joven intentó entrar con una vestimenta que no estaba permitida, presuntamente, un abrigo negro y se alega que agredió a una guardia de seguridad y a otras personas; y la guardia de seguridad le disparó con un arma de fuego para la cual posee licencia.

La perjudicada fue identificada como Aleishaly Rivera Laracuente, de 20 años y vecina del residencial Concordia en Mayagüez. La joven fue atendida en una sala de emergencia donde le diagnosticaron orificio de bala en el área lumbar y cadera lado izquierdo. Su condición fue descrita como estable.

El CIC de Mayagüez tiene a cargo la pesquisa y consultaría el caso con el fiscal de turno.