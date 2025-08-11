La División de Inteligencia y Arrestos de San Juan capturó esta tarde la calle Robles de la barriada La Trocha, en Vega Baja, a un hombre de 37 años que, presuntamente, estuvo durante el altercado en el que fue asesinado un turista, víctima inocente, en San Juan.

Contra Kenneth G. Estrada Meléndez y vecino de la barriada La Perla, en San Juan, pesaba una orden de arresto expedida por la jueza Ileana Blanco, del Tribunal de San Juan, por la venta de sustancias controladas a un agente encubierto, con una fianza de $20,000.

Estos hechos ocurrieron el 12 de octubre del año 2021, en el área de La Perla, donde se alega que le vendió sustancias controladas a un agente encubierto.

PUBLICIDAD

El arrestado será llevado ante el juez de turno para el diligenciamiento de la orden.

Sobre el asesinato, las autoridades informaron que el domingo, a las 4:13 a.m. en los predios del negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la calle Lucila Silva del mencionado lugar en San Juan, surgió una discusión que culminó con el asesinato de Kevin Mares, 25 años y residente del estado de New York, siendo una víctima inocente.

El turista había viajado a la isla con su novia y otras amistades para disfrutar de uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny.

Los hermanos Miguel A. y Keila Meléndez Beltrán, de 46 y 45 años, respectivamente, y residentes de dicha barriada, resultaron heridos de bala. Ambos son familiares del arrestado.

Kenneth G. Estrada Meléndez, arrestado en Vega Baja, sería entrevistado para confirmar o descartar si era el objetivo de pistoleros en la Barriada La Perla, donde fue asesinado un turista, que era una víctima inocente. ( Suministrada por la Policía )

El detenido se sospecha que podría ser el objetivo de los pistoleros, por lo que sería entrevistado por la División de Homicidios del CIC de San Juan.

En la escena se ocupó un abastecedor color negro marca Glock con capacidad para 31 municiones cargado con 31 municiones calibre 9 milímetros. Por lo que se observa, la escena fue alterada, ya que no se encontraron casquillos.

Los agentes Joanlee Rivera Ramos y Eric Ortiz, adscritos a la División de Homicidios del CIC de San Juan y supervisados por el sargento Arnaldo Ruiz Medina, se hicieron cargo de la investigación en unión a la fiscal Melba López Ramos.