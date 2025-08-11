Luego de que el pasado fin de semana un joven turista muriera a tiros en un negocio de la barriada La Perla en San Juan, La Asociación Impacto Comunitario La Perla hizo un llamado urgente al Municipio de San Juan para que se asegure el estricto cumplimiento del Código de Orden Público en esa zona.

La organización comunitaria destacó que la mayoría de las personas que residen en el área cercana a estos establecimientos son adultos mayores, quienes a menudo se ven afectados por el ruido excesivo, el flujo constante de visitantes y situaciones de riesgo que se extienden hasta altas horas de la noche. Esto, según la entidad, ha deteriorado la calidad de vida de los vecinos, quienes han expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la falta de control y supervisión en la zona.

PUBLICIDAD

Relacionadas Balacera deja un turista muerto y dos hermanos heridos en negocio de La Perla

“Nos solidarizamos con el dolor de los familiares de la víctima de esta tragedia y exigimos un plan de acción a la Policía Municipal para que el flujo de visitantes y la actividad comercial se maneje en armonía con los residentes, quienes se exponen a ruidos y altercados hasta altas horas de la noche. Existe un Código de Orden Público en todo San Juan que es necesario hacer respetar”, expresó la Asociación mediante un comunicado.

La presidenta de la Asociación, Yashira Gómez, subrayó que, si bien la comunidad promueve activamente la cultura y el turismo responsable, el desarrollo económico no puede estar por encima del bienestar y la seguridad de quienes habitan allí.

“Durante los pasados años hemos estado realizando diversos esfuerzos para el mejoramiento de la comunidad, destacando su riqueza cultural y belleza panorámica. Es frustrante que este tipo de incidentes suceda en medio de múltiples iniciativas de autogestión para beneficio de nuestra comunidad”, afirmó.

El joven asesinado llegó a Puerto Rico desde Nueva York para asistir a la residencia que lleva a cabo el cantante urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Este, identificado como Kevin Mares, fue a La Perla a “turistear” cuando, una discusión en el lugar terminó a disparos que terminaron alcanzándolo.