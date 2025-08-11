Un cadáver fue localizado en el interior de un automóvil estacionado en el área verde a la altura del kilómetro 21.5 de la carretera PR-165, en Dorado, por policías que se encontraban dando una ronda preventiva esta mañana.

Las autoridades fueron notificadas sobre los hechos a las 6:28 a.m., tras el hallazgo realizado por agentes del distrito de Dorado, quienes al acercarse al carro observaron manchas de sangre.

Inicialmente se había informado que estaba amortajado y ensangrentado, lo cual fue descartado.

El cuerpo, que se presume es de una mujer, se encuentra bocarriba tapado con la ropa que viste y tiene el torso hacia el área frontal y las piernas en la posterior, de un un Toyota Corolla, color gris y del año 2015. El automóvil no posee gravamen.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, capitán Raúl Negrón, agregó que tampoco se ha reportado una mujer desaparecida.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja en unión al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa de la escena e investigadores del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) tienen a cargo la pesquisa.