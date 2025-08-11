Una mujer de 64 años murió anoche luego de ser atropellada por dos vehículos mientras cruzaba la carretera PR-3 en el kilómetro 128.6, a la altura del barrio La Palma en Arroyo, según informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió a eso de las 8:16 p.m., cuando América Echevarría Mauras presuntamente cruzaba la vía sin tomar las debidas precauciones de seguridad.

Echevarría Mauras fue impactada primero por un vehículo Nissan Kicks blanco, conducido por Yaidalíz Rivera Fernández, de 28 años, y luego por un Toyota Yaris gris, conducido por Claribel Flores Sánchez, de 40 años. Ambas conductoras cuentan con licencia vigente, indicó la Policía.

Paramédicos que llegaron al lugar certificaron su muerte en el acto tras brindarle los primeros auxilios.

Las conductoras fueron sometidas a pruebas de aliento, que arrojaron resultados negativos de alcohol en sus organismos.

El agente Martín Sánchez, de la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Guayama, junto a la fiscal Loraine Acevedo, se hicieron cargo de la investigación.