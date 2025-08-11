Una mujer resultó herida de bala esta madrugada cerca del negocio Vive 680, ubicado en la calle Pablo Maíz en Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, a la 1:37 a.m. una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área. Al llegar, las autoridades encontraron a la mujer con heridas de bala.

La víctima, que no ha sido identificada, fue trasladada a un hospital. Su condición se desconoce por el momento.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez se hicieron cargo de la pesquisa.