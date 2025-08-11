Mujer es baleada cerca de un negocio en Mayagüez
El incidente se reportó esta madrugada.
Una mujer resultó herida de bala esta madrugada cerca del negocio Vive 680, ubicado en la calle Pablo Maíz en Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.
Según datos preliminares, a la 1:37 a.m. una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área. Al llegar, las autoridades encontraron a la mujer con heridas de bala.
La víctima, que no ha sido identificada, fue trasladada a un hospital. Su condición se desconoce por el momento.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez se hicieron cargo de la pesquisa.