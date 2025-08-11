Tres personas fueron atropelladas al mediodía de hoy, lunes, mientras estaban parados frente a un “food truck” a orillas de la carretera PR-2 en Aguada.

De acuerdo con informes preliminares de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla el conductor de un vehículo que transitaba por el lugar perdió el control del volante por razones que se investigan y se desvió de su carril impactando a tres personas.

Paramédicos estabilizaron a los heridos para transportarlos a un hospital. Se desconoce la condición.

La teniente Jessica Pérez, adscrita al Centro de Mando, pasaba por el lugar cuando se encontró con el accidente y se detuvo para coordinar la ayuda e investigación.

El conductor no ha sido identificado, ni se informó si requirió asistencia médica.