Gabriela Nicole Pratts Rosario la joven que fue apuñalada mientras defendía a su hermana, será expuesta este jueves en capilla ardiente en la funeraria Aibonito Memorial, confirmó su encargado Rodolfo Torres.

El crimen de adolescente, de 16 años, que ha causado consternación en la Isla, ocurrió en la medianoche del lunes en la intersección del Desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, en el casco urbano del mencionado municipio, donde también resultó herido un amigo de la víctima que intentó protegerla. El menor permanece hospitalizado fuera de peligro.

Se estima que sus restos serán expuestos de 12:30 p.m. a 8:00. Se indicó que a eso de las 6:00 p.m. se realizará una ceremonia religiosa oficiada por la Iglesia Bautista.

Mientras, el viernes, a las 10:00 a.m., antes de salir hacia el Cementerio La Paz del Señor, en Aibonito, que será su última morada, se llevará a cabo otro servicio religioso para despedirla.

Hoy hubiese sido su primer día de clases como alumna del cuarto año en la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez por lo que el plantel notificó que este miércoles solo asistirán a las aulas los estudiantes de los grados 11 y 12 para poder manejar el impacto emocional que les pudo haber causado el insólito asesinato de la menor.

Este martes, sus seres queridos y amigos realizaron una caravana que recorrió un tramo hasta la escena del crimen para celebrar su vida y reclamar justicia enmarcado en el día de su cumpleaños.

Nuestra comunidad escolar se une al profundo dolor que embarga a los familiares y amigos de nuestra querida estudiante.... Posted by Escuela Superior Bonifacio Sánchez Jiménez on Monday, August 11, 2025

Las autoridades se sostienen en que tienen identificadas a cuatro menores de entre 16 y 17 años y dos adultas de 20 años como sospechosos quienes serán citados cuando la Fiscalía de Aibonito lo estime pertinente para enfrentar la justicia.

El pasado domingo se llevó a cabo, en el pueblo de Aibonito, una actividad denominada Gran Cierre De Verano Municipal y, unas horas después al culminar el espectáculo artístico que marcaba el cierre de la celebración, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se congregó en el desvío para terminar la velada.

En el lugar, surgió una discusión, una pelea y el crimen que se alega fue motivado presuntamente por rencillas anteriores por envidia transformada en odio, según la teoría que han expresados sus allegados en redes sociales.

Esa madrugada, la hermana de la víctima fue atacada a golpes y “Lela”, como le apodaban, se interpuso para defenderla siendo atacada con una cuchilla o arma filosa. La menor recibió ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte, según lo certificaron en el hospital.

Su progenitora estaba presente al momento de los hechos y entre varias personas le restringieron el movimiento para evitar que la defendiera. Más tarde, la mujer reportó el hurto de su automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2019, el cual dejó estacionado cerca del desvío.

El carro fue recuperado horas después en un risco en el barrio Caonillas de ese municipio. El mismo será sometido a un análisis pericial.

El lunes, agentes de la División de Homicidios del CIC de Aibonito diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la calle Doña Ana en el casco urbano de ese municipio, donde vive una de las adolescentes sospechosas y ocuparon ropa con presuntas manchas de sangre, un arma blanca e incautaron un automóvil Toyota Corolla, del 1999 y color gris, en el que se cree que fue utilizado para transportarlas fuera de la escena, el cual será analizado por peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), una vez se expida una orden judicial para su registro.

“Estamos levantando expediente, declaraciones juradas en la fiscalía. Ya tenemos la orden (judicial) para transportar el vehículo al Instituto de Ciencias Forenses. Estamos esperando que la fiscalía entienda que tenemos lo suficiente (evidencia) para sostener el caso, no meramente radicarlo sino sostenerlo en un juicio”, indicó el capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

Sobre las numerosas publicaciones revelando supuestos nombres de sospechosos, que incluyen a menores de edad con mensajes de corte amenazante o vengativo, el capitán sostuvo que al presente ninguna de las personas aludidas se ha querellado.