El alcalde de Aibonito, William “Willie” Alicea Pérez, hizo un llamado a sensatez en medio del dolor ante la avalancha de publicaciones en redes sociales de fotos de adultas y menores con mensajes de corte vengativos y amenazantes en los que les dan un término a las féminas para entregarse y confesar los hechos, por el crimen a puñaladas de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años.

En los hechos, ocurridos la medianoche del lunes en la intersección del Desvío Roberto Colón con la carretera PR-14, en el casco urbano del mencionado municipio, también resultó herido un amigo de la víctima que intentó protegerla.

Mientras avanza la investigación y al surgir nueva evidencia, las redes sociales se siguen exacerbando y ello podría afectar la solemnidad de una caravana convocada hoy a las 5:00 p.m. por el pueblo, ya que la estudiante conocida también por el apodo de “Lela”, cumpliría este martes 17 años.

Fue por tal razón que se delineó un plan de seguridad y escolta entre policías municipales y estatales para que se mantenga un control.

“Hoy la nena cumplía sus 17 años de edad y amistades y familiares van a hacer un pequeño acto de recordatorio para celebrar si estuviese en vida los 17 años. Van a estar cercanos al área donde ocurrió el suceso, van a estar organizándose cerca del cuartel de la Policía, en el estadio Doble A van a salir y van hacia el desvío donde ocurrieron los hechos, ya la Policía está al tanto de eso, ayer había vigilancia, patrullaje, motoras debidamente rotuladas y vehículos encubiertos”, puntualizó el ejecutivo municipal.

Al presente, no se han radicado querellas de alguna persona que se haya sentido amenazada por estas publicaciones. No obstante, el Centro de Recopilación, Análisis Y Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC), se encuentra rastreando el origen de estos mensajes para establecer si son de valor para la pesquisa.

“Le pido a nuestro pueblo de Aibonito que mantengamos la prudencia, mientras las autoridades hacen su trabajo...debemos evitar cualquier acto de violencia que provoque otra situación similar, tenemos que apoyarnos como comunidad y no podemos permitir que la desesperanza nos divida, todos queremos que la verdad salga a la luz y se haga justicia”, sostuvo Alicea Pérez.

Las autoridades han confirmado que han identificado a las presuntas sospechosas a cuatro menores de entre 16 y 17 años y dos adultas de 20 años.

“Esas personas que ocasionaron este asesinato en Aibonito y como ha sucedido en otros (casos), que dentro de su corazón sean tocados por la mano celestial y que finalmente den cara, para evitar otra desgracia adicional, porque siguen estos comentarios generándose y puede desembocar en otra desgracia, porque son dos familias en un pueblo pequeño como el nuestro y se han lanzado fotos, se han señalado presuntas acusados, vamos a tener un poco más de sensatez en un proceso tan doloroso como este”, manifestó el alcalde.

Se reafirmó en que permitan a las autoridades a que lleven a cabo la investigación a cabalidad y que sean los que “señalen, enjuicien, encaucen y no lanzarlo a las redes sociales”, acciones que entienden que en nada abona al esclarecimiento del asesinato.

Finalizó exhortando a la ciudadanía a que si van a participar de la actividad lo haga con mucha solemnidad y a colaborar con la investigación.

Ayer agentes de la División de Homicidios del CIC de Aibonito diligenciaron una orden de allanamiento en la residencia ubicada en la calle Doña Ana en el casco urbano de ese municipio, donde vive una de las adolescentes sospechosas y ocuparon ropa con presuntas manchas de sangre, un arma blanca e incautaron un automóvil Toyota Corolla, del 1999 y color gris, en el que se cree que fue utilizado para transportarlas fuera de la escena, el cual será analizado por peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), una vez se expida una orden judicial para su registro.

Los presuntos implicados son dos adultas de 20 años y cuatro adolescentes de entre 16 a 17 años, entre ellas figura la atacante, que es menor de edad, a quien se le tomarían unas fotografías en las manos por unas cortaduras que se observaron, una vez el Procurador de Menores lo autorice.

El domingo, se llevó a cabo en el pueblo de Aibonito una actividad denominada Gran Cierre De Verano Municipal y, unas horas después al culminar el espectáculo artístico que marcaba el cierre de la celebración, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se congregó en el desvío para terminar la velada.

En el lugar, surgió un altercado por rencillas anteriores con la hermana de la víctima quien fue agredida, Pratts Rosario, se interpuso para defenderla siendo atacada con una cuchilla. La menor recibió ocho puñaladas las que le ocasionaron la muerte según lo certificaron en el hospital.

Su progenitora estaba presente al momento de los hechos y entre varias personas le restringieron el movimiento para evitar que la defendiera. Más tarde, reportó el hurto de su automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2019, el cual dejó estacionado cerca del desvío.

El mismo fue recuperado horas después en un risco en el barrio Caonillas del mencionado municipio.

Un amigo de la misma edad, resultó herido también cuando intentó cubrirla con su cuerpo para evitar el ataque, el joven está fuera de peligro y permanece hospitalizado.

La víctima era estudiante de la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez, comenzaría su cuarto año mañana miércoles.