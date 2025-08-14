La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la Dra. María Conte Miller, designó un equipo de trabajo dedicado al análisis de la evidencia del caso de Gabriela Nicole Pratts.

Conte Miller indicó por escrito que “el grupo de peritos trabajará turnos especiales, inclusive durante el fin de semana, para adelantar los análisis y los reportes correspondientes”.

La directora ejecutiva enfatizó que “nuestros técnicos y peritos están trabajando con mucha diligencia, pero asegurando el cumplimiento de todos los requisitos para que el resultado de sus análisis pueda ser certificado y admitido en un eventual proceso judicial”, concluyó.

El pasado domingo se llevó a cabo, en el pueblo de Aibonito, una actividad denominada Gran Cierre De Verano Municipal y, unas horas después de culminar el espectáculo artístico que marcaba el cierre de la celebración, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se congregó en el desvío para terminar la velada.

PUBLICIDAD

En el lugar, surgió una discusión, una pelea. Esa madrugada, la hermana de la víctima fue atacada a golpes y “Lela”, como le apodaban, se interpuso para defenderla siendo atacada con una cuchilla o arma filosa. La menor recibió ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte, según lo certificaron en el hospital.

Su progenitora estaba presente al momento de los hechos y según la investigación, entre varias personas le restringieron el movimiento para evitar que la defendiera. Más tarde, la mujer reportó el hurto de su automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2019, el cual dejó estacionado cerca del desvío.

El carro fue recuperado horas después en un risco en el barrio Caonillas de ese municipio. El mismo será sometido a un análisis pericial.

Las autoridades indicaron que han identificado a seis sospechosas del crimen, entre ellas cuatro menores de edad y dos adultas. Sin embargo, al momento, no se han efectuado arrestos.