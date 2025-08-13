La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, se trasladó hoy a la Fiscalía de Aibonito donde sostuvo una reunión para conocer de primera mano la evidencia con la que cuentan para el esclarecimiento del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, ocurrido en la madrugada del lunes en el Desvío Roberto Colón, en ese municipio, y adelantó “que hoy no se van a radicar cargos”.

“Todo acto tiene su consecuencia y van a responder por lo que hicieron”, advirtió Gómez Torres, quien solicitó espacio para concluir la investigación responsablemente y radicar los cargos correspondientes lo antes posible. Durante el día de hoy continuaron tomando declaraciones juradas y les quedan otras entrevistas pendientes.

PUBLICIDAD

En la reunión estuvo presente el fiscal de distrito, Juan Ramos García; la fiscal a cargo del caso, Brenda Soto; el director auxiliar de Investigaciones Criminales, el inspector Robert Ramos; el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, el capitán Juan Bautista y el agente a cargo de la pesquisa, entre otros.

“También tuvimos la oportunidad de darle el pésame a Lisandra (Rosario), que es la madre de Gabriela. Quiero que estén claros que nosotros estamos junto con la Policía trabajando arduamente este caso, ya se hicieron allanamientos, se hicieron registros, se ocupó evidencia, está en (el Instituto de) Ciencias Forenses, claramente hay un protocolo”, expresó a medios de comunicación la funcionaria al concluir la reunión.

También reveló que se comunicó con la directora del ICF, Dra. María Conte Miller, quien se comprometió a analizar científicamente la prueba con celeridad.

Así mismo aclaró que también hay Procuradores de Menores asignados al caso ya que una vez se vaya a radicar cargos se evalúa si se renuncia a su jurisdicción para ser procesados como adultos.

No obstante, rehusó especular sobre qué cargos criminales estarían enfrentando los sospechosos.

Las autoridades se sostienen en que tienen identificadas a cuatro menores de entre 16 y 17 años y dos adultas de 20 años como sospechosos.

“Nosotros tenemos esta investigación bien adelantada”, expresó al tiempo que reveló que al presente, han entrevistado a cinco testigos, entre ellos un menor de edad de entre 16 a 18 años y los demás son adultos. Todavía faltan tres a cuatro personas para prestar testimonio.

PUBLICIDAD

Trascendió hoy que la progenitora de las menores sospechosas se amparó en su derecho a no declarar.

“Son declaraciones juradas extensas. En la mañana se comenzó una, todavía no ha terminado, las personas están afectadas y hay que darle su espacio, también le hemos ofrecido nuestros servicios de víctimas y testigos”, sostuvo la secretaria de Justicia.

La agencia va a pagar parte de los gastos fúnebres y les ofrecerán ayuda psicológica, subrayó.

Al preguntarle su reacción al conocer del crimen de la menor que mantiene consternado al país, dijo que “no te puedo decir el dolor que siente esta madre, el dolor que sentimos todos como pueblo, porque todos tenemos un hijo, un hermano, un tío, un sobrino, que nos identificamos con esta situación. Esto no debe ocurrir, no hay palabras para este tipo de situación y así se lo dejamos saber a Lisandra, la mamá”.

El pasado domingo se llevó acabo, en el pueblo de Aibonito, una actividad denominada Gran Cierre De Verano Municipal y, unas horas después al culminar el espectáculo artístico que marcaba el cierre de la celebración, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se congregó en el desvío para terminar la velada.

En el lugar, surgió una discusión, una pelea y el crimen que se alega fue motivado presuntamente por rencillas anteriores por envidia transformada en odio, según la teoría que han expresados sus allegados en redes sociales y que se conocerá una vez comience el proceso judicial.

Esa madrugada, la hermana de la víctima fue atacada a golpes y “Lela”, como le apodaban, se interpuso para defenderla siendo atacada con una cuchilla o arma filosa. La menor recibió ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte, según lo certificaron en el hospital.

PUBLICIDAD

Su progenitora estaba presente al momento de los hechos y entre varias personas le restringieron el movimiento para evitar que la defendiera. Más tarde, la mujer reportó el hurto de su automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2019, el cual dejó estacionado cerca del desvío.

El carro fue recuperado horas después en un risco en el barrio Caonillas de ese municipio. El mismo será sometido a un análisis pericial.

La noche del lunes, agentes de la División de Homicidios del CIC de Aibonito diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la calle Doña Ana en el casco urbano de ese municipio, donde vive una de las adolescentes sospechosas y ocuparon ropa con presuntas manchas de sangre, un arma blanca e incautaron un automóvil Toyota Corolla, del 1999 y color gris, en el que se cree que fue utilizado para transportarlas fuera de la escena, el cual será analizado por peritos del ICF. Ya se expidió la orden judicial a esos fines.

“Estamos levantando expediente, declaraciones juradas en la fiscalía. Ya tenemos la orden (judicial) para transportar el vehículo al Instituto de Ciencias Forenses. Estamos esperando que la fiscalía entienda que tenemos lo suficiente (evidencia) para sostener el caso, no meramente radicarlo sino sostenerlo en un juicio”, indicó el capitán Juan Bautista, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

Sobre las numerosas publicaciones revelando supuestos nombres de sospechosos, que incluyen a menores de edad con mensajes de corte amenazante o vengativo, el capitán sostuvo que al presente ninguna de las personas aludidas se ha querellado.

PUBLICIDAD

La víctima será expuesta este jueves en capilla ardiente en la funeraria Aibonito Memorial, de 12:30 a 8:00 p.m., según lo confirmó a Primera Hora por el encargado de la funeraria, Rodolfo Torres.

Se indicó que a eso de las 6:00 p.m. se realizará una ceremonia religiosa oficiada por la Iglesia Bautista.

Mientras, el viernes, a las 10:00 a.m., antes de salir hacia el Cementerio La Paz del Señor, en Aibonito, que será su última morada, se llevará a cabo otro servicio religioso para despedirla.

Hoy hubiese sido su primer día de clases como alumna del cuarto año en la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez por lo que el plantel notificó que este miércoles solo asistirán a las aulas los estudiantes de los grados 11 y 12 para que psicólogos les ayuden a manejar el impacto emocional que les pudo haber causado el insólito asesinato de la menor.

Anoche, sus seres queridos y amigos realizaron una caravana que recorrió un tramo hasta la escena del crimen para celebrar su vida y reclamar justicia enmarcado en el día de su cumpleaños.