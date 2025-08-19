La luz de la justicia se asomó someramente hoy tras la radicación de cargos criminales por los delitos de asesinato en primer grado y portación y uso de armas blancas, en común y concierto acuerdo, a una madre y a su hija menor de edad, por el aterrador crimen de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido en Aibonito.

La jueza Valerie Telles Telles, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto a ambas y les señaló fianzas de $1 millón a cada una, la cual no prestaron.

En la mañana de este martes, Puerto Rico amaneció con la confirmación del Departamento de Justicia sobre los arrestos de ambas, en diferentes lugares, ya que la menor estaba en custodia de un familiar, para ser procesadas por el asesinato.

La adulta detenida por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE) fue identificada como Elvia Cabrera Rivera, de 40 años. La otra detenida es su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años.

Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito, ( Suministrada por la Policía )

La noticia, en vez de despejar las dudas sobre la cantidad de especulaciones surgidas desde el día del crimen de la joven de 16 años, el pasado 11 de agosto en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 del mencionado municipio, incrementó las interrogantes.

Una de ellas es porqué las autoridades habían informado al inicio de la pesquisa que tenían identificados a seis sospechosos: cuatro menores y dos adultos.

Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts, en Aibonito. ( Suministrada por la Policía )

Hoy solo se supo, de parte de la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, que la investigación no ha culminado y que se radicarán más cargos criminales próximamente.

“Este crimen ha provocado una indignación colectiva en Puerto Rico. Yo como secretaria de Justicia y madre, puedo asegurar que desde el primer momento lo atendimos (el caso) con diligencia y responsabilidad acorde con la política pública de la señora gobernadora (Jenniffer González). Todo acto tiene su consecuencia y hoy se dio el primer paso formal en el proceso judicial, en este caso estremecedor y trágico”, expresó Gómez Torres, durante una conferencia de prensa.

Al ser abordado por periodistas, el fiscal de Distrito Ernesto Quesada, por su parte, se reafirmó en que tiene evidencia y prueba testifical “hasta la saciedad”.

Al preguntarle quién mató a Gabriela Nicole, respondió “las dos”, lo cual abrió las puertas a más interpretaciones.

En esta etapa, no se reveló el tipo de arma blanca utilizada, contra quiénes se radicarían más cargos, su participación en los hechos, ni los delitos.

La adolescente, Avilés Cabrera, al ser imputada por el cargo de asesinato en primer grado, se renuncia automáticamente a la jurisdicción de menor, así que será juzgada como adulta.

Los hechos a la madrugada del 11 de agosto cuando un grupo de personas compartían luego de una actividad de cierre del verano en Aibonito. En el lugar, la hermana de la menor de la víctima fue atacada a golpes y se interpuso para defenderla siendo atacada con un arma filosa.

Gabriela Nicole recibió alrededor de ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte.

Un amigo de la misma edad (16) resultó herido cuando cubrió a la víctima con su cuerpo para intentar protegerla.

En la conferencia de prensa trascendió que ya fue dado de alta.

La secretaria de Justicia, observó que todavía se evalúa la radicación de otros cargos. Al preguntarle la razón por la cual no se les presentó una denuncia por el delito de tentativa de asesinato, indicó: “se está trabajando, se está investigando”.

Defensa cuestiona la fianza

La abogada y exfiscal, Zulmarie Alverio Ramos, representante legal de las presuntas responsables del crimen cuestionó el monto de la fianza, a pesar de que sus clientes siempre estuvieron disponibles para las autoridades.

“Como toda persona que es imputada de un delito, el estado tiene el deber de probar más allá de duda razonable la conexión de las personas con los elementos del delito. El estado es el que tiene que venir a probar que ellas fueron, supuestamente, las que hicieron el asunto”, comentó la licenciada.

Sobre este particular la secretaria de Justicia respondió que entendía que era una fianza justa y que eso es prerrogativa de la jueza.

Cuando las imputadas salieron del tribunal, un grupo de personas rodeó los vehículos oficiales mientras les gritaban: “¡Asesinas!”, insultos y reclamaban justicia.

Cabrera Rivera, bajó la mirada y entró lo más pronto que pudo al vehículo asignado, pero su hija pareció no inmutarse ante nada.

A lo lejos, desde la fiscalía de Aibonito, la progenitora de la víctima, Lisandra Rosario acompañada de su hija, otros familiares y la creadora de la Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt, Zorimar Betancourt, observaban la reacción encolerizada.

Rosario, quien presenció todo el horror que padeció su hija, se golpeaba el pecho con una mano en evidente ansiedad y un dolor entrañable, mientras que su hija inclinó la cabeza y comenzó a llorar.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, aseguró “que cada paso que se ha tomadom se ha tomado con seriedad y dentro del marco de la ley. Gabriela Nicole Pratts Rosario era una joven con toda una vida por delante; su pérdida ha causado un profundo dolor en su familia y en nuestra comunidad”.

Subrayó que esperaba que este paso en el proceso les brinde “algo de consuelo”.

Sobre las supuestas amenazas de las que fueron objeto las imputadas, González Falcón, aseguró que el comandante de área tomó acciones preventivas para velar por su seguridad.

El motivo del crimen tampoco fue revelado, ni las circunstancias que rodean los hechos.

Durante la vista de Regla 6 se ofreció el testimonio de un agente y se sometieron declaraciones juradas.

La vista preliminar fue pautada para el 25 de agosto.

Las investigación está a cargo del agente Ángel Torres Romero, el sargento Arnold García Ortiz y el teniente Héctor Maldonado Vallines.