Fotografías aéreas de la escena del crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, se tomaron hoy desde un helicóptero de la Unidad Aérea de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 y zonas adyacentes en Aibonito, como parte de la investigación exhaustiva que lleva a cabo la División de Homicidios y el Departamento de Justicia, desde la madrugada del lunes, 11 de agosto.

Además, según imágenes de “NotiCentro” (Wapa-TV), la progenitora de la menor, Lisandra Rosario, quien se convirtió en la testigo estrella del caso ya que se alega que presenció crudamente los hechos, fueron captadas junto a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito cerca del lugar de los hechos.

Las fotos, que proporcionan visión general del lugar de la escena, documentarán el área donde ocurrió el asesinato a puñaladas de la adolescente y la ubicación de las pruebas en relación con su entorno. También identificaría posibles rutas de entrada y salida, y crearía una reconstrucción tridimensional de la escena para comprender cómo ocurrieron los hechos.

Primera Hora procuró una reacción a la Policía de Puerto Rico, refiriéndola al Departamento de Justicia. La agencia no confirmó el propósito de la movilización de las autoridades.

Ayer, domingo, la progenitora de Gabriela Nicole, acudió a Facebook para expresar el insoportable vacío que siente en su corazón.

“De todos los ángeles que hay en el cielo uno de ellos es mi eterno amor........Mi hija 🪽🪽Bebe te extraño tanto 😭💔hubiera querido que me pasara a mi y no a ti estabas empezando a vivir mi lela 💔siento un vacío en mi corazón que no lo aguanto.Nos dejastes sólita a tu hermana y a tu mamita 🥹🥹🥹🥹mi lela siempre te lo dije q no confiaras que amiga es un peso en el bolsillo y miraaaaaaaaaaaaaaa te quitaron la vida de la peor manera 💔juró q la justicia llegará 🙏te amo y te amaré toda mi vida mi eterno amor".

Este fin de semana un grupo de trabajo del Instituto de Ciencias Forenses, la fiscalía de Aibonito y los investigadores del asesinato continuaron trabajando para no retrasar el proceso que conducirá a la radicación de cargos criminales.

El pasado 10 de agosto se llevó a cabo en Aibonito una actividad de cierre de verano y, posteriormente, un grupo se citó en el desvío para seguir compartiendo.

En el lugar, surgió una discusión, una pelea y el crimen que se alega fue motivado, presuntamente, por rencillas anteriores y envidia transformada en odio, según la teoría que han expresados los allegados de la víctima.

Esa madrugada, la hermana de la menor fue atacada a golpes y “Lela”, como cariñosamente le apodaban a la occisa, se interpuso para defenderla siendo atacada con un arma filosa.

La menor recibió alrededor de ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte, según lo certificaron en el hospital.

Un amigo de la misma edad (16) resultó herido cuando cubrió a la víctima con su cuerpo para intentar protegerla.

El mismo día, la progenitora de Gabriela Nicole reportó el hurto de su automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2019, el cual dejó estacionado cerca del desvío.

El carro fue recuperado horas después en un risco en el barrio Caonillas de ese municipio. El mismo es sometido a un análisis pericial.

Horas después del asesinato, los agentes de la División de Homicidios del CIC de Aibonito diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la calle Doña Ana en el casco urbano de ese municipio y ocuparon ropa con presuntas manchas de sangre, un arma blanca e incautaron un automóvil Toyota Corolla, del 1999 y color gris, de la abuela de una de las sospechosas.

El vehículo fue sometido a pruebas periciales. La semana pasada el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) confirmó que colabora con la pesquisa como lo ha hecho en otros casos.

También se tomaron muestras de ADN para comparar la evidencia ocupada con los seis implicados, adolescentes y adultos.