Un conductor resultó con quemaduras tras explotar una manga de la bomba de gasolina que se disponía a usar en la estación Texaco, ubicada en la carretera PR-31, en la zona urbana de Naguabo.

El querellante de 35 años, narró que a eso de las 9:10 a.m. de hoy, miécoles, mientras se encontraba frente a la bomba número 2 para suplir de gasolina a su vehículo, cuando sacó el pistero la manga explotó, provocando que le cayera combustible en el rostro y en el automóvil.

El perjudicado se trasladó en el vehículo al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) donde el médico de turno le diagnosticó quemaduras de primer grado en el rostro. Su condición fue descrita como estable.

La agente Jalys Vega, adscrita al Distrito de Naguabo, estuvo a cargo la investigación del incidente.