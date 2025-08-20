Preso por perseguir a su expareja en Santurce
La perjudicada alegó que se presentó en una actividad pública donde estaba ella con un amigo.
La jueza María T. Hernández Calzada, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de maltrato de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica a Daniel Cortés Molina, de 32 años y vecino de Isabela.
Según la investigación realizada por el agente Bryan O. Varela Pérez, el 6 de agosto a las 12:20 a.m., el imputado se presentó en una actividad pública donde se encontraba su expareja junto a un amigo.
Al culminar la misma los siguió en su guagua Ford F-150 hasta la gasolinera Total, de la avenida Juan Ponce de León, en Santurce, donde se bajó de la guagua y se dirigió hacia ellos en un actitud intimidante y desafiante, que la hicieron temer por su seguridad, según indica el informe de novedades.
El imputado fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $20,000.
La vista preliminar quedó pautada para el 3 de septiembre.