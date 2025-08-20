La jueza María T. Hernández Calzada, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de maltrato de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica a Daniel Cortés Molina, de 32 años y vecino de Isabela.

Según la investigación realizada por el agente Bryan O. Varela Pérez, el 6 de agosto a las 12:20 a.m., el imputado se presentó en una actividad pública donde se encontraba su expareja junto a un amigo.

Al culminar la misma los siguió en su guagua Ford F-150 hasta la gasolinera Total, de la avenida Juan Ponce de León, en Santurce, donde se bajó de la guagua y se dirigió hacia ellos en un actitud intimidante y desafiante, que la hicieron temer por su seguridad, según indica el informe de novedades.

Daniel Cortés Molina, enfrenta un cargo por violencia doméstica. ( suministrada por la Policía )

El imputado fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $20,000.

La vista preliminar quedó pautada para el 3 de septiembre.