Un conductor murió anoche tras ser atropellado por su propio vehículo cerca de una pizzería ubicada en la calle Aguamarina del barrio Jobos en Isabela, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima, identificada como Jorge Carlos Venegas Martínez de 49 años, a eso de las 11:20 p.m. de ayer, miércoles, dejó la guagua Hyundai Santa Cruz, color negro y del año 2024, en reversa cuando se disponía a cerrar el portón de su residencia.

Acto seguido, el vehículo inició la marcha en retroceso, lo impactó y lo arrastró, lo que provocó que falleciera en el lugar.

La querella inicial fue investigada por el policía Adriel Pellot Rosa supervisado por el sargento Robert Ramos adscritos a la Policía Municipal de Isabela.

La escena fue trabajada por fiscal Paola Reyes y el agente Luis Seín Egipciaco.