Un confinado se evadió al mediodía de hoy, miércoles, mientras realizaba trabajos de ornato, en el barrio Palmas, cerca de la escuela Elemental José A. Nieves, en Cataño.

De acuerdo a la información preliminar, Christopher Feliciano Rivera de 32 años, se encontraba bajo la supervisión de oficiales correccionales, cuando se fue a la fuga. No fue hasta que realizaron el conteo que se percataron que el recluso no estaba con la brigada comunitaria.

Feliciano Rivera cumplía una sentencia de 15 años por violación a la Ley de Armas, en custodia mínima en la Institución 1072 del Complejo Correccional de Bayamón.

Este fue fichado e ingresado en prisión el 23 de agosto de 2019.

El Policía Municipal Ramón Plaza se encuentra investigando.

Si lo ha visto llame al cuartel más cercano, al Sistema de Emergencias 9-1-1 o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.