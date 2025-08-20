Se busca confinado evadido en Cataño
Trabajaba en una brigada de ornato cuando se fugó.
Un confinado se evadió al mediodía de hoy, miércoles, mientras realizaba trabajos de ornato, en el barrio Palmas, cerca de la escuela Elemental José A. Nieves, en Cataño.
De acuerdo a la información preliminar, Christopher Feliciano Rivera de 32 años, se encontraba bajo la supervisión de oficiales correccionales, cuando se fue a la fuga. No fue hasta que realizaron el conteo que se percataron que el recluso no estaba con la brigada comunitaria.
Feliciano Rivera cumplía una sentencia de 15 años por violación a la Ley de Armas, en custodia mínima en la Institución 1072 del Complejo Correccional de Bayamón.
Este fue fichado e ingresado en prisión el 23 de agosto de 2019.
El Policía Municipal Ramón Plaza se encuentra investigando.
Si lo ha visto llame al cuartel más cercano, al Sistema de Emergencias 9-1-1 o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.