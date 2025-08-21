La mujer que fue asesinada anoche frente al edificio #2 del residencial Las Palmas, en Coamo, fue identificada como Cassandra Elizabeth Alvarado Colón, de 33 años y residente de ese municipio, informó la Policía de Puerto Rico.

El crimen se reportó a eso de las 8:36 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo con múltiples heridas de bala.

La pesquisa quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, en conjunto con la fiscal María Baras García.