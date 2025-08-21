( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Drogas Metropolitana diligenciaron cuatro órdenes de allanamiento esta mañana en el residencial San Juan Bautista, en Santurce, de las cuales dos arrojaron resultados positivos ya que se efectuaron arrestos y ocuparon material ilícito.

Según datos preliminares, se arrestó a dos hombres y una mujer y ocuparon cinco armas de fuego, municiones, cargadores y parafernalia y sustancias controladas.

La intervención es parte de los planes de trabajo rutinarios establecidos por el Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales.

De otro lado, personal del Departamento de Vivienda incursionó en el residencial La Rosaleda, en Guaynabo para verificar apartamentos abandonados ocupados ilegalmente.