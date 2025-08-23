Angelique Burgos, “Burbu” reapareció hoy “machucá”, pero en condición estable tras sufrir un accidente automovilístico ayer, viernes, mientras se dirigía a su trabajo en “El Despelote”, de La Nueva 94 FM.

La modelo y animadora publicó un video breve en su cuenta de Instagram, donde se dirigió a su audiencia luego de verse involucrada en un incidente desgraciado que involucró a unos cuatro vehículos de motor.

“Estoy pasando por aquí para dejarles saber que estoy muy bien...”, inidicó la puertorriqueña, quien resaltó que la colisión fue una “muy fuerte”. “Para la gloria de Dios, todos estamos bien, así que Dios tiene propósitos con esta jabaita todavía”, expresó la también radiolocutora", continuó.

Burbu agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido tras el inconveniente que sufrió a tempranas horas de la mañana, en la avenida Jesús T. Piñero, frente al hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, según un informe del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

La también empresaria, además, mostró algunas de las lesiones que sufrió, como un golpe en el antebrazo, así como en su dedo meñique, asegurando que la ha limitado a continuar con los quehaceres del diario.

“Todo el que se ha volado una uña sabe la que hay. Me siento inútil, no puedo hacer nada por esa uña nada más”, destacó, quien asegura que se dio también “azotes en todos los lados”.

“Estoy jo..., machucá, como decimos nosotros, los boricuas”, sostuvo, sin antes afirmar que “no hay nada que no se pueda superar rapidito”.