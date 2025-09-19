El exbaloncelista Larry Ayuso y la presentadora de televisión Angelique “Burbu” Burgos celebraron este viernes su aniversario número 16 de matrimonio, una fecha que ambos conmemoraron con un emotivo mensaje en las redes sociales.

“Mi amor, hoy celebramos 16 años de un amor que crece y se fortalece cada día. Eres mi compañera de vida, mi confidente y mi mayor apoyo”, escribió Ayuso en su cuenta de Instagram, junto a una foto que muestra la complicidad y cariño que comparte con Burgos, quien también es animadora y actriz.

En su mensaje, el exjugador de baloncesto de la Selección Nacional expresó su agradecimiento a Burgos por haberlo acompañado en todas las etapas de su vida. Describió a la madre de sus dos hijos como “la luz que ilumina mi camino, mi refugio en los días grises y el motor que impulsa mi corazón a latir con fuerza”.

PUBLICIDAD

“Eres mi eterna compañera, mi bendición más grande”, agregó Ayuso, destacando la complicidad y el amor incondicional que caracteriza su relación.

Por su parte, Burgos no tardó en responder con palabras de amor y agradecimiento. “Para siempre, papi. TE AMO... DIOS ha sido más que bueno”, escribió la locutora del popular programa El Despelote.

La pareja, que se casó en 2009, tiene dos hijos en común: Sahil Elías y Kokoh Mar.