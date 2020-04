Warner Bros. aplazó el estreno de varias películas incluyendo The Batman y la precuela de The Sopranos, The Many Saints of Newark.

El estudio dijo el lunes que la película de The Sopranos se aplazará de septiembre de 2020 a marzo de 2021, mientras que The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, se aplazará cuatro meses a octubre de 2021.

Muchos estudios han cambiado fechas de estrenos por el alto en las producciones y el cierre de los cines para evitar contagios de coronavirus.

Este año también se perdió el drama de Will Smith King Richard, que se aplazó un año entero a noviembre de 2021, y un drama biográfico sobre el activista de los Black Panthers, Fred Hampton, que estaba previsto para agosto y ahora no tiene una fecha anunciada.

La película aún sin título de Baz Luhrmann que Tom Hanks estaba filmando en Australia cuando él y Rita Wilson dieron positivo a COVID-19 se aplazó un mes a noviembre de 2021.

Pero el estudio no ha abandonado por completo el verano de 2020. Warner Bros. todavía cuenta con Tenet de Christopher Nolan para el 17 de julio y Wonder Woman 1984, que se aplazó de junio al 14 de agosto para su estreno en cines.

Mientras que una película se adelantó en el calendario, la cinta del superhéroe de DC “The Flash” se espera ahora para junio de 2022 en vez de julio.