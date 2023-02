Miami. De ser el asesor de algunas de las figuras más reconocidas en la industria del entretenimiento hispana, ahora Carlitos Pérez Ruiz tomó control de su vida y se encuentra preparado para encontrar al amor de su vida en el reality show “Enamorándonos”.

El experimentado comunicador boricua compartió con Primera Hora que su llegada al programa que transmite TeleOnce de lunes a viernes, a las 9:00 p.m., sucedió en un punto de su vida en el que le hacía falta pensar en sí mismo, “y no tan solo en el profesional que siempre había sido”.

“Estoy dándole la oportunidad a la vida a que llegue también una persona que me quiera conquistar, que se atreva a venir por mí”, expresó el experimentado comunicador boricua a Primera Hora.

“Llevo mucho tiempo trabajando en la industria del entretenimiento, viajando mucho y pensando en cómo puedo seguir creciendo mejor como persona, y dejé el hombre, y la vida sentimental, y apareció la oportunidad y me dije: ‘Vamos a disfrutar’ ”, expresó Carlitos.

El puertorriqueño, que está por cumplir sus 40 años en el mes de mayo, llegó al palco de los “amorosos” un 12 de septiembre de 2022, y hasta el momento, ha logrado “flechar” a unos cinco participantes. Al momento de la conversación, Pérez Ruiz se encontraba saliendo con Pedro, un “venezolano encantador” de 33 años.

“Ha sido interesante. A grandes razgos, ‘Enamorándonos’ me salvó la vida porque estaba yo en un momento un poco ‘down’, y llegar al programa, llegar al proyecto, ha sido como rescatar algo bonito todos los días”, aseguró, al tiempo que manifestó sentirse afortunado de las experiencias nuevas que ha sostenido en aquellas ocasiones que le han dicho “que sí, que sí”.

“Venir todos los días con emoción, con alegría, con ánimo de que la vida me va a regalar una persona especial porque estoy yo poniendo de mi parte, diciendo al mundo que aquí estoy, aquí está Carlitos. Si soy yo, atrévete, llega y lo descubrimos en el día a día”, expresó.

“Responsabilidad doble”

Carlitos se encuentra entre los pocos participantes de “Enamorándonos” que espera encontrar el amor en una persona de su mismo género. Ante esa encomienda, el “amoroso” indicó a este medio que su aparición en el show animado por Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez representa una “responsabilidad doble”.

“He tenido muchos fans en las redes sociales que han dicho que ‘gracias a ti creo en el amor en personas del mismo género’ ”, expresó.

“No soy uno más, soy Carlitos, el que puede decirle al mundo que el amor existe, no importa que esté buscando un hombre, yo lo que estoy buscando es una persona responsable, educada, prácticamente, alguien con los mismos valores e ideologías que cualquier persona. Es amor, es amor, y eso, para mí es importante, es algo que puedo transmitir en las pantallas, en las conversaciones que tengo, en lo que pido y sugiero a mis compañeros del palco. Y como puertorriqueño, me siento orgulloso de tener esta exposición”, explicó.

¡Quiere boda!

Por otro lado, cuando este medio preguntó qué podemos esperar de Carlitos en este 2023, el “flechado” respondió inmediatamente que este año sí se va a casar.

“Voy a encontrar esa persona que me va a dar la oportunidad de vivir eso que tanto anhelo, que es tener un compañero de vida, una persona con la que pueda compartir”, expresó.

Además, este aseguró que si logra encontrar a esa pareja que tanto quiere, ya cuenta con unos padrinos de boda de lujo, tales como el cantante David Bisbal y la presentadora Adamari López, pasados clientes suyos y hoy día sus amigos. Incluso, este expresó que ambos artistas respaldaron a plenitud la decisión que tomó para integrarse a “Enamorándonos”.

Por otra parte, Carlitos dijo que también cuenta con la “bendición” del cantautor boricua Tommy Torres, la actriz Karla Monroig, así como la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera.

“Zuleyka me dijo: ‘ay, no, no te cases, yo te quiero para mí’. Es bonito, yo siento que el 2023 nos va a traer la oportunidad de enseñarles a ellos que sí soy tan buen amigo como he sido, pero que también merezco a alguien que llene el espacio de la cama, de la casa, del cuarto, de mi vida”, expuso.