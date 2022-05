El fenómeno del Marvel Cinematic Universe (MCU) llega nuevamente a la pantalla grande esta semana con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el primer gran estreno del verano. Fine Arts también tiene películas nuevas, con los títulos “Amalgama” y “The Duke”.

Los servicios de streaming no se quedan atrás, especialmente Netflix que estrena dos películas originales este fin de semana. A HBO Max llega la serie original “The Staircase” y Prime Video estrena una serie documental sobre un caso de asesinato que tomó cuatro décadas resolverse.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

El Doctor Stephen Strange hace un hechizo prohibido que abre la puerta al multiverso, donde hay versiones alternas de todo lo que él conoce, incluso él mismo. La humanidad se ve bajo amenaza y Strange, junto a Wanda Maximoff y Wong, tienen que salvarla.

Género: Acción/Aventura

Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong

Estreno: Ya en cines

Amalgama

Tres hombres y una mujer, todos ellos dentistas, viajan a la Riviera Maya para asistir a un congreso. Todos están huyendo de su propia historia de sufrimiento, y juntos pasan un fin de semana inolvidable.

Género: Comedia/Drama

Elenco: Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Tony Dalton

Estreno: Hoy en Fine Arts

The Duke

En 1961, Kempton Bunton, un taxista de 60 años, se roba la pintura de Goya del Duque de Wellington de la Galería Nacional de Londres. Su condición para devolverla es que el gobierno tome mejores medidas para cuidar de las personas mayores.

Género: Comedia/Drama

Elenco: Jim Broadbent, Helen Mirren, Heather Craney, Stephen Rashbrook

Estreno: Hoy en Fine Arts

Clark

Cuenta la historia de la vida real de Clark Olofsson, el famoso gangster de los 60s, que le dio origen al concepto del Síndrome de Estocolmo cuando todo el país de Suiza se enamoró de él.

Género: Acción/Comedia

Elenco: Bill Skarsgård, Alicia Agneson, Vilhelm Blomgren

Estreno: Hoy en Netflix

Along for the Ride

El verano antes de entrar a la universidad, Auden conoce al misterioso Eli, quien al igual que ella sufre de insomnio. Mientras la ciudad costera de Colby duerme, los jóvenes descubren la entretenida vida de adolescentes que nunca pensaron que tendrían.

Género: Drama/Romance

Elenco: Emma Pasarow, Andie MacDowell, Dermot Mulroney

Estreno: Mañana en Netflix

The Staircase

Michael Peterson es un novelista que fue acusado de la muerte de su esposa, Kathleen, luego de esta ser encontrada muerta en su hogar. La serie sigue a Michael en la batalla judicial de 16 años que se forma debido a esto.

Género: Crimen/Drama

Elenco: Colin Firth, Toni Collette, Sophie Turner

Estreno: Hoy en HBO Max

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

Serie documental que sigue las cuatro décadas del caso sobre el asesinato de Beverly Lynn Smith. El documental es una historia que explora el enigma de la búsqueda de la justicia

Género: Documental

Estreno: Mañana en Prime Video