A mediados de abril, el público se paralizó con la salida de la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. Para ella, su salida fue una explosión de emociones y de información al conocer qué era lo que ocurría en el mundo exterior. Este formato de televisión ha conquistado el corazón de varias personas alrededor del mundo por su entretenida dinámica: un grupo de famosos son encerrados dentro de una casa y pondrán a prueba sus habilidades de convivencia.

A través del voto de los televidentes, los participantes podrán salvarse o ser eliminados del programa. Al final solo gana el último que quede y el favorito por la audiencia.

A esta inusual experticia, se le midió la modelo y exseñorita Colombia Ariadna Gutiérrez, quien durante meses logró destacarse por su carisma y autenticidad.

Sin embargo, no logró convertirse en la ganadora, pero su paso por el concurso no pasó desapercibido. Según una entrevista que concedió a la revista ‘People’ en español, cuando salió, “sintió alivio al recuperar la libertad de no tener micrófonos y cámaras encima todo el tiempo”.

En sus declaraciones, confesó sentirse extraña al regresar al mundo real porque su corazón todavía estaba allí. Además, lo primero que hizo fue comerse una hamburguesa y una malteada de chocolate.

¿Qué secuelas le dejó su participación?

El programa suele retar a los participantes tanto físicamente como mental y, para Gutiérrez, esa no fue la excepción.

Confesó que sus familiares estuvieron en velo durante su paso: “Estuvieron muy preocupados, llegó un punto que querían sacarme de la casa. Me entero ahora que salgo”.

También, aseguró que Lupillo Rivera y Maripily, con quienes sostuvo fuertes discusiones, hicieron su estadía una etapa difícil. “Sí, hay una parte psicológica que se manejó muy fuerte, una manipulación muy fuerte de parte de Lupillo, y todo el maltrato verbal que recibía también de Maripily”, expresó a la revista.

Maripily y la modelo colombiana tuvieron varios encontronazos durante la estancia de esta última en la competencia. En una de las galas de posicionamiento, la boricua llamó “chapiadora” a la ex Miss Colombia.

La situación entre ambas llegó al punto de que la familia de Ariadna publicó un comunicado a través de las redes sociales expresando “tristeza” y “decepción” por la supuesta manera en que Maripily actuaba contra la exreina.

“Queremos expresar nuestra tristeza y decepción por la manera tan vil e infame en la que la persona que considerábamos familia y una madre para nuestra Ariadna, es quien ahora le esté haciendo más daño dentro de la casa con sus insultos, humillaciones y difamaciones. El público no es ciego y ha podido observar todo lo que sucede en el 24/7. El público ha conocido a Ariadna, quien siempre se ha manejado ante todas las situaciones con sensatez, elegancia y entereza, y se ha comportado como una verdadera dama”, decía la comunicación.

Pero pese a los problemas, la exreina aseguró que todo “terminó en un perdón”

A pesar del encierro, un momento la hizo feliz: cuando su novio le envío flores. Según ella, aquel instante la hizo sentir bien y dejar atrás sus dudas de que esa persona especial se había olvidado de ella.

Por otro lado, habló de lo que significa estar ahí dentro: “La psicóloga dentro de La casa me ayudaba muchísimo, pero llega un punto en que el juego es tan fuerte, especialmente en esta temporada que se han visto cosas que nunca habían pasado”.

Las secuelas que le dejaron su paso por el programa afectaron su vida diaria. Hasta el punto que no ha podido viajar a Miami a ver a su familia y seres queridos.

”Mi vida antes de entrar a La casa era trabajando, a veces tenía que viajar a algún lado, siempre me mantuve muy activa con el ejercicio. La parte espiritual siempre ha sido muy importante en mi vida. Ahora no sé cómo va a ser la vida, no sé qué va a cambiar, no sé qué va a seguir igual. Esa parte espiritual, de fortalecimiento, después de todo lo que hemos vivido, va a ser la prioridad”, aseguró.