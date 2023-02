A todos los seguidores del reality show “La casa de los famosos” sorprendió la reciente salida del atleta mexicano Aristeo Cázares, quien renunció a este proyecto el pasado viernes, sin embargo, todavía existían las dudas respecto a su salida de este programa de Telemundo.

La versión oficial que ofreció el deportista es que abandonó la competencia por motivos personales, aunque no especificó cuáles eran, sin embargo, existe una teoría, que ya circula en redes, que plantea que fue demandado por TV Azteca por incumplimiento de contrato.

“Amigos míos, compañeros de ‘La casa de los famosos’ los voy a extrañar mucho, les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes, me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”, expresó el parkourero.

A través de este mensaje, fue que el resto de las y los participantes conocieron la noticia, a pesar de que algunos días previos Cázares había sobrevivido a una nominación y señaló que tenía muchas ganas de continuar en el show televisivo.

“Les envío un fuerte abrazo a todos, bendiciones, los voy a extrañar a todos con sus ocurrencias, los quiero, no puedo continuar, las razones son personales, espero que les vaya increíble y que lo sigan disfrutando, no se lo tomen personal, cuídense mucho”. Al término de este mensaje sus colegas, le gritaron “te amamos, Ari” y aplaudieron, mientras que el conductor Héctor Sandarti aclaró que el deportista está bien, por lo que la razón de su salida es por cuestiones personales que tendrá que resolver, pero que su familia se encontraba bien.

Patricia Navidad comentó que tenía una teoría al respecto, pues antes de entrar a esta casa era conductor de “Venga la alegría: Fin de semana”, por lo que dejó de estar en el matutino de manera abrupta.

“Yo tengo mi teoría, que es algo legal, que viene de Azteca, porque antes de entrar aquí, dos días antes, inclusive en el hotel estuvo aclarando cosas”, dijo Paty a los demás participantes.

A pesar de que desde noviembre renunció a TV Azteca, el público espera ver a Aristeo en la temporada actual de “Exatlón, All Stars”, que empezó su transmisión la semana pasada; a través de un live el también cocinero anunció así su salida a la televisora del Ajusco.

Es un tema del que muchos me han preguntado, yo primero que nada le quiero agradecer a TV Azteca por abrirme las puertas, apoyarme, fomentar el deporte, de verdad muchísimas gracias, gracias por todas las oportunidades que he tenido”.

Aristeo quería seguir en “La casa de los famosos”

A pesar de su salida al programa, él sí quería seguir dentro de “La casa de los famosos”, así lo había dicho en el confesionario hace pocos días.

“A todos los fans, primero muchas gracias por su apoyo, espero me ayuden, a mí me gustaría mucho continuar en esta aventura, espero que me puedan apoyar, les mando un abrazo a todos y a disfrutar, ustedes deciden”.