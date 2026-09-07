La octava temporada de “Objetivo Fama” arrancó el domingo desde el Distrito T-Mobile en una noche marcada por la euforia de los fanáticos, el reto de los duetos y los primeros momentos de tensión de la competencia.

Desde el inicio de la velada, el público dejó sentir su respaldo a sus participantes favoritos con pancartas, camisetas, cartelones, gritos y aplausos. La gala fue conducida de principio a fin por Gil López, quien asumió la conducción de todo el espectáculo y acompañó al público durante una noche que puso a prueba a los participantes.

38 Fotos La octava temporada estrenó por Telemundo desde la Plazoleta del Distrito T-Mobile en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

En esta primera gala, los concursantes se enfrentaron al reto de interpretar duetos, una dinámica que les exigió demostrar no solo sus capacidades vocales, sino también su química, interpretación y capacidad para complementarse sobre el escenario. La competencia abrió con Mike y Paola, quienes interpretaron “Llorar”, de Jesse & Joy y Mario Domm.

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Le siguieron David y Jhoangel con “Mi vida sin tu amor”, de Cristian Castro; Stephanie y Victoria con “Es ella más que yo” de Yuri; y Yul y Fabyan, quienes llevaron al escenario “Amor de una noche” de N’Klabe. Más adelante, Khris y Valeria presentaron “Sin miedo a nada”, de Álex Ubago y Amaia Montero. Mientras, Valeva y Alexis interpretaron “Coleccionando heridas” de Karol G y Marco Antonio Solís.

Los siguientes duetos estuvieron conformados por Issabela y Sheniel, quienes cantaron el tema “Que será de ti” de Thalía; D’La Torre y Tony se adentraron en la bachata con “Mi corazoncito” de Aventura.

Uno de los momentos más intensos de la noche llegó con Patricia y Jay.L., quienes interpretaron “Eclipse total del amor”, de Yuridia y Patricio Borghetti. La presentación provocó una reacción inmediata del público, que se puso de pie, gritó y aplaudió. La respuesta de los presentes evidenció la conexión que los participantes comienzan a desarrollar con la audiencia y convirtió este dúo en uno de los momentos más celebrados de la primera gala.

La noche también contó con la participación especial de Dionicio Matos, ganador de la pasada edición, quien regresó al escenario para interpretar su nuevo sencillo, “Viaje sin regreso”. El artista estuvo acompañado por un cuerpo de baile.

Y mientras la música avanzaba, también llegó uno de los momentos de mayor tensión de la noche: Gil López anunció que tres participantes pasarían a la zona de peligro. Estos fueron Alexis, Tony y Valeva. El público tuvo entonces la oportunidad de salvar directamente a uno de ellos mediante su votación.

La decisión de la audiencia fue clara y Alexis fue salvado, asegurando su permanencia en la competencia. De esta manera, Tony y Valeva permanecen en la zona de peligro y dependerán del voto de la audiencia para continuar en competencia y saldrá quien reciba la menor cantidad de votos.

La primera gala también dejó un importante beneficio para Patricia, quien recibió la inmunidad otorgada por el jurado y aseguró su permanencia en la próxima gala. Sin embargo, este privilegio llega acompañado de un nuevo reto: en la próxima gala, Patricia tendrá que enfrentarse al escenario como solista. La dinámica de inmunidad continuará durante las primeras seis galas de la competencia, añadiendo un nuevo elemento de expectativa a la carrera de los participantes.