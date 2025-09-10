La nueva temporada del reality show Super Chef Celebrities arrancó esta noche con una edición especial All Star, en la que 20 celebridades regresan a la cocina con un solo objetivo: conquistar el codiciado Pilón Dorado.

En esta edición, todos los participantes son exparticipantes de temporadas anteriores.

Durante el estreno, se revelaron las primeras parejas que deberán cocinar en equipo:

-Adriana Filomeno y David Huertas

-Marena Sofía y Keropi Sánchez

-Manny Manuel y Keiry Narváez

-Alí Warrington y Otilio “Bizcocho” Warrington

-Mr. Cash y Jennifer Fungenzi

El panel de jueces, conocido como los “Jueces del Olimpo”, regresa con sus tres reconocidos expertos en gastronomía: los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y Héctor Rosa.

El programa estrenará el martes, 9 de septiembre, a las 7:00 p.m. por Wapa TV.

Los 20 participantes de esta temporada son: Melina León, Franco Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis Morales “Bebesauro”, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué Carrión “Mr. Cash”, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

Super Chef Celebrities All Star se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. por Wapa TV.