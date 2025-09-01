Un periodista de la cadena WSVN, afiliada a ABC en Florida, fue arrestado tras entregarse a las autoridades por presuntamente haber sustraído un reloj de lujo de su vecino y venderlo en una casa de empeños, informaron varios medios estadounidenses.

De acuerdo con un informe reseñado por el Miami Herald, Hudak, el reportero Michael Hudak, ganador de un Emmy y otros reconocimientos por su trabajo, enfrenta cargos por robo y entrada no autorizada a propiedad privada.

El caso involucra un reloj Rolex valorado en aproximadamente 16,000 dólares, que habría desaparecido de la residencia de un vecino mientras este se encontraba de viaje en España.

Michael Hudak. ( Captura )

Según la policía, Hudak tenía una copia de la llave de la vivienda para atender solo emergencias, pero habría utilizado el acceso para quedarse con el artículo de lujo.

La investigación comenzó cuando el dueño notó la ausencia del reloj al regresar a su hogar y reportó la desaparición. Posteriormente, agentes rastrearon la pieza hasta una casa de empeños, lo que permitió identificar a Hudak como el presunto autor del delito.

En un mensaje de texto divulgado en el expediente, el reportero habría admitido los hechos al confesar a un conocido.

“Fue una versión diferente de mí que tomó el reloj y una versión diferente de mí que robó”.

En el plano laboral, las consecuencias no tardaron en llegar. Hudak fue suspendido de su puesto sin sueldo mientras continúa el proceso judicial en su contra.