La serie norteamericana Los Power Rangers conquistó al público infantil y juvenil en la década de los noventa, durante sus seis temporadas. Esta fue protagonizada por Austin St. John, Walter Jones, Amy Jo Johnson, David Yost, Thuy Trang y Jason David Frank.

Una de las Power Ranger más admiradas por su belleza fue la que llevaba el traje rosado, Kimberly Hart, personaje interpretado por Amy Jo Johnson, cantante, gimnasta, compositora canadiense-estadounidense.

La actriz en la actualidad tiene 52 años y su última aparición en el mundo del espectáculo fue en 2014, ya que de la exitosa serie de los seis ninjas que luchaban contra los alienígenas, se retiró durante la tercera temporada.

Luego de esto, la actriz obtuvo algunos papeles en series como ‘Felicity’, ‘Flashpoint’ y como directora en la nueva serie ‘Superman y Louis’, sin embargo no lo hizo de manera contínua por una lesión de codo que la obligó a retirarse de la gimnasia y la actuación por algunos años.

Ahora la actriz se dedica a la música country en la banda conocida como ‘Valhalla’ en la cual es compositora y cantante.

En una publicación en su instagram, Jo Johnson lució la chaqueta azul de los Power Rangers, foto que fue comentada por varios de los seguidores de la exitosa serie como: “Linda chaqueta”, “Es perfecta”, “No puedo esperar para verte”, entre otros.

La plataforma Netflix estrenó el pasado abril el especial “Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always”, show que reuniría al elenco de la serie y en el que se esperaba la aparición de la Power rosada, no obstante, Amy Jo Johnson no pudo estar presente, por lo que varios de los seguidores de la serie expresaron su pesar: “Se te extrañó en el especial del 30 aniversario #mmpr. Creo que Kimberly hubiera sido perfecta para convertirse en la tutora de la hija de Trini”