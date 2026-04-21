Cuando se anunció en agosto de 2024 la serie animada sobre Mafalda que prepara Netflix, se generó gran entusiasmo. No solo porque sería un regreso a la icónica historieta creada por Quino, una de las más populares de la cultura argentina y latinoamericana, sino también porque el alcance global de la plataforma permitiría dar a conocer el personaje en otras regiones.

Desde entonces no se había sabido mucho del proyecto, pero a principios de este mes, Netflix lanzó una primera imagen del proyecto que tiene contemplado estrenarse durante 2027.

La imagen es apenas un vistazo a lo que se alista, ya que ni siquiera muestra la cara de Mafalda: está escondida hablando por teléfono detrás de una pared, y solo se ve parte de su perfil, vestido y cinta roja en el cabello. Suficiente para mostrar que la intención es que el diseño sea lo más similar al historieta original.

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Detrás del proyecto está Juan José Campanella, quien pese a ser más conocido por su trabajo en dramas como “El secreto de sus ojos” y por ser invitado habitual a dirigir capítulos de la serie “Law & Orden: Special Victims Unit” en Hollywood, tiene una trayectoria participando también en producciones infantiles y animadas.

Campanella será director, guionista y “showrunner” de esta serie sobre Mafalda, la que será desarrollada por su productora Mundoloco CGI, y trabaja en el proyecto con Gastón Corali y Sergio Fernández.

En marzo pasado, mientras promocionaba su más reciente película “Parque Lezama”, Campanella contó a La Nación de Argentina que ahora su foco creativo era justamente esta ficción animada.

“Nosotros hemos crecido con Mafalda. Somos contemporáneos de Mafalda. Tenemos la edad de Mafalda. Estoy absolutamente entusiasmado, es mi foco más grande. Soy uno de los fanáticos de Mafalda y quiero quedar bien con ellos. Sé lo que hay que hacer y cuáles fueron los problemas de las versiones anteriores. Y el elenco es espectacular”, aseguró, aunque aún no se han revelado quiénes prestarán sus voces a la serie.

Además, confirmó que ya había varios capítulos grabados y que la serie tiene contempladas, por ahora, dos temporadas de 10 episodios, que durarán entre 20 y 25 minutos cada una. Y dijo estar trabajando de cerca con la familia de Quino, incluyendo su sobrino Guillermo Lavado.

Una de las intenciones de la serie es ser fiel a las historietas y a su ácido humor y comentario político y social, pero también acercar al personaje a las nuevas generaciones.

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Historia en la pantalla

“Mafalda” comenzó a aparecer como una tira cómica en 1964. Fue creada por el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado bajo su seudónimo Quino como un reflejo de la clase media argentina, y ganó rápidamente popularidad en Latinoamérica y Europa.

La última tira se publicó en 1973 por decisión del autor, quien sentía que ya no tenía más que decir con los personajes, pero Mafalda siguió apareciendo en campañas específicas en las décadas siguientes.

Aunque originalmente Quino pensaba que Mafalda no era trasladable a otros formatos, en 1972 aceptó que se realizaran una serie de cortometrajes que adaptaban sus historietas. Fueron en total 72 cortos que comenzaron a emitirse en televisión en 1973.

En una entrevista posterior, el autor comentó que la gente no había podido conectar con las voces de los personajes y que “la animación era buena, pero el resultado final no”.

En 1981 se estrenó “Mafalda”, una película que recopilaba los cortos de los años 70 con nueva música y voces. Luego, en 1993, la empresa española D.G. Producciones CA se alió con el canal público TVE para producir 104 episodios animados de Mafalda que duraban un minuto cada uno. Este proyecto contó nuevamente con el apoyo de Quino y se decidió remover lo que había resultado más polémico de la serie anterior, que eran las voces de los personajes, reemplazándolas por sonidos y mayor foco en las acciones.