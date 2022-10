La presentadora de televisión Chiquinquirá Delgado se atreve a anticipar que la nueva temporada de la competencia “Mira quién baila All Stars” de Univisión, que inició el pasado domingo, será dominada por alguna de las figuras femeninas.

Este año el grupo de talentos participantes incluye a la actriz, cantante y bailarina Ana Isabelle, a la también cantante y actriz María León, la conductora Brenda Kellerman y la actriz Michelle González. Con ellas compiten, asimismo, Miguel Martínez, Ferdinando Valencia y Gabriel Coronel.

“Aunque le duela a los hombres, las mujeres están llevando la delantera a nivel de baile”, afirmó la conductora este jueves en videoconferencia para seguido atender la selección de vestuario para la segunda gala, que será una “Noche de tributos”. “Ustedes tienen una boricua (Ana Isabelle) que está brillando en esa pista y los boricuas digo que cantan y bailan como nadie. No sé qué les dan cuando están chiquitos que son impresionantes cuando los ponen en un escenario”.

PUBLICIDAD

Creo que las mujeres definitivamente se la van a llevar esta temporada, porque están increíbles en el nivel de baile en general. Son estrellas que ya tienen muchas tablas, que ya conocen los escenarios, los dominan y eso se nota cuando se paran allí a bailar” - Chiquiquirá Delgado, presentadora de "Mira quien baila"

La competencia de baile tiene 13 años de transmisión y en los últimos 10, Delgado ha estado al frente de la conducción, una experiencia profesional que, como dice, le “cambió la vida”, pues le abrió las puertas al mercado latino de Estados Unidos.

“Llegué a este país, donde nadie me conocía, era un mercado totalmente nuevo para mí y venía de emigrante a empezar de cero después de tener una carrera en Venezuela”, dijo antes de mencionar los atributos de entretenimiento familiar y alegría que le reconoce a la producción. “Me ha hecho hacer una carrera en este país, porque después vino ‘Despierta América’, después vinieron las otras cosas, pero el punto de inicio fue ‘Mira quién baila’ y no puedo creer que han pasado 10 años”.

Durante la década que cumple al frente del programa ha sido parte de la evolución de la industria de la televisión y cómo las redes sociales se han sumado a ese medio para diversificar el contenido. Esto, lejos de verlo como un desafío, lo observa como un “aliado”.

“Ahora hay contenido que se puede compartir solo por allí y solo si eres parte de la red de ‘Mira quién baila’ y creo que eso es una gran adición. Es una audiencia nueva, joven, que te llena de energía, que además viven el show de una manera diferente. Es una comunicación mucho más interactiva que en la televisión, porque en la televisión asumes que te están viendo, que les está gustando, pero aquí te lo están diciendo, te están pidiendo qué quieren ver diferente, están apoyando a sus favoritos en tiempo real, entonces creo que las redes sociales son un gran aliado”.

PUBLICIDAD

Bailar es una actividad que disfruta tanto el que baila como el que lo ve y creo que ese es el secreto de este show” - Chiquinquirá Delgado, animadora

La madre de dos hijas y compañera de vida del periodista Jorge Ramos consideró que emigró de su natal Venezuela en un momento ideal para despuntar profesionalmente, aun cuando se enfrentaba a un mundo desconocido en Estados Unidos.

“La situación en mi país está muy complicada a nivel político y cuando la política se empieza a meter en tu trabajo y en lo que haces, pues se complica mucho más todo. En ese momento quería buscar oportunidades fuera, surgió esta oportunidad con Univision y para mí fue maravilloso, porque fue en el momento perfecto”, compartió. “Cuando me fui de Venezuela quizás la situación no estaba tan crítica como ahora, pero definitivamente hubiese sido muy distinta la historia si no hubiese encontrado la oportunidad que me hubiese permitido emigrar y comenzar en otro lugar”, sostuvo.

La Noche de Tributos que se proyecta para este domingo, a partir de las 8:00 de la noche, incluirá interpretaciones de Celia Cruz, Vicente Fernández, Enrique Guzmán, Juan Gabriel, Johnny Ventura y Flor Silvestre.

Fuera de este compromiso en la conducción, Delgado ocupa su tiempo entre la maternidad y otros proyectos como su plataforma de bienestar Kira, con la que actualmente desarrolla productos de belleza, así como para el hogar.

“Soy medio hormiguita en ese sentido (trabajo), que si no tengo un sueño, si no tengo una meta, un proyecto, siento que me voy muriendo poco a poco”, expresó.