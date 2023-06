La huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood, que comenzó el pasado 1 de mayo, ha provocado que empresas como The Walt Disney Studios tengan que modificar las fechas de estreno previstas para algunos de sus lanzamientos más esperados.

“Avatar 3″, “Thunderbolts”, “Blade”, “Avengers: The Kang Dynasty” o “Avengers: Secret Wars” son solo algunos de los títulos que verán alterada su llegada a los cines, según anunció The Walt Disney Studios este martes, debido a que las producciones se han pausado o a que los guiones aún no están listos.

En el caso de la tercera entrega de “Avatar”, se retrasará oficialmente un año y pasará a estrenarse el 19 de diciembre de 2025, lo que provoca que la cuarta y quinta secuela de la saga no salgan hasta el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031, respectivamente.

De hecho, el productor de la franquicia, Jon Landau, tuiteó este mismo martes sobre los sonados cambios: “Cada película de “Avatar” es una empresa emocionante y épica que requiere tiempo para alcanzar el nivel de calidad que los cineastas buscamos y que el público espera”.

Por otra parte, la película aún sin título de “Deadpool” se estrenará finalmente el 3 de mayo de 2024 y “Captain America: Brave New World” se pospondrá para el 26 de julio de ese mismo año.

Eso no es todo porque “Fantastic Four” pasará del 14 de febrero de 2025 al 2 de mayo de dicho año y el filme de Rami Malek, “The Amateur” (20th Century Studios), saldrá el 8 de noviembre de 2024.