“Avatar: The Way of Water” supera los 2,000 millones en la taquilla Es la sexta película que logra este hito.

La secuela de "Avatar" se ha convertido también en la producción con más nominaciones de este año en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales, con un total de 14. ( The Associated Press )

Los Ángeles. "Avatar: The Way of Water" (El sentido del agua) del director James Cameron acaba de superar los 2,000 millones de dólares en recaudación en todo el mundo, con lo que se ha convertido en la sexta película que logra este hito, informó el medio digital especializado Deadline.

La secuela sobre el universo ficticio de Pandora también se ha convertido en la tercera película de Cameron que logra estas cifras después de "Titatic" y la primera entrega de "Avatar".

Hasta el domingo, el filme de ciencia-ficción producido por 20th Century Estudios/Disney habría logrado vender 2,024 millones de dólares en entradas en todo el mundo, según el medio.

Eso incluye los 1,426 millones logrados fuera de Estados Unidos, lo que la convierte en la cuarta película estadounidense en lograr estos datos en el mercado foráneo, superando a "Avengers: Infinity War" y solo detrás de "Avatar, "Avengers: Endgame" y "Titanic", según el medio.

Los diez principales mercados extranjeros hasta la fecha han sido: China (229.7 millones), Francia (129.8 millones), Alemania (117 millones), Corea del Sur (96.9 millones), el Reino Unido (81.9 millones), la India (57.9 millones), Australia (55.1 millones), México (51.4M), España (47 millones) e Italia (45.3 millones), según lo datos del medio especializado.

La secuela de "Avatar" se ha convertido también en la producción con más nominaciones de este año en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales, con un total de 14. Así, el film de Cameron supera el récord que logró la serie "The Mandalorian" en 2022 con once candidaturas de estos premios, que reconocen los efectos visuales de producciones de cine y televisión.