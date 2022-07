La influencer boricua Awilda Herrera, quien se dio a conocer y tuvo gran acogida tras su participación en el programa Enamorándonos, se integrará como talento a La Bóveda de Mr. Cash, informó el canal Teleonce.

En un comunicado de prensa, la Poderosa, como también es conocida en las redes sociales, llega desde Miami con su carisma y estilo único para el programa de entretenimiento de Josué Carrión, que también cuenta con la participacion de otras figuras conocidas como la comunicadora Andrea Rivera y DJ Luis Fontánez, mejor conocido como “Finito”.

“Desde pequeña siempre soñé con estar en la televisión y Enamorándonos me abrió las puertas para que la gente me pudiera conocer. Estoy bien agradecida con la oportunidad que me está brindando TeleOnce y prometo darlo todo” comentó Herrera.

Herrera se une a La Boveda de Mr. Cash en calidad de copresentadora en el programa que transmite de lunes a viernes a las 2:55pm por TeleOnce.