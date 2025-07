El astro urbano Bad Bunny presumió una vez más sus raíces puertorriqueñas durante su paso esta semana en los programas nocturnos “Late Night with Seth Meyers” y “The Late Show con Stephen Colbert”.

Con un recibimiento al ritmo de “Nuevayol”, el intérprete también se presentó en “The Late Show con Stephen Colbert”, donde destacó su preferencia por ser llamado Benito fuera del escenario. “Creo que, al principio, Bad Bunny era más como personaje, pero al ir creciendo, hay más de Benito en Bad Bunny”, dijo. “Aprendí que no hay nada mejor que ser uno mismo, como en la vida, pero en el arte, la música, ser uno mismo es lo mejor. Benito y Bad Bunny, son lo mismo. Quizás cuando estoy en el escenario Bad Bunny es como más seguro, poderoso, me siento diferente. Pero hay algo de estar en el escenario y es sobre la conexión con la multitud”. El comunicador expuso el alcance de la residencia “No me quiero ir de aquí”, que comenzó el pasado 11 de julio comenzó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y que culminará el 14 de septiembre.

“Me encanta presentarme en todos lados en el mundo”, respondió Benito. “México, Argentina, República Dominicana. Me encanta actuar aquí en Estados Unidos con toda la comunidad latina”, aseveró. “Pero actuar en casa con mi gente, mis puertorriqueños, siempre se siente diferente. Es como una reunión familiar, especialmente estos shows, donde me siento mucho más unido que nunca. Es algo mágico para mí”.

El “Conejo Malo”, quien ha estado de promoción de la película “Happy Gilmore 2” en Estados Unidos, fue uno de los invitados junto con Adam Sandler en el espacio televisivo “Late Night with Seth Meyers”, que se transmitió por NBC. Benito Antonio Martínez Ocasio aparece junto al famoso actor en el filme que se estrenará este viernes, 25 de julio. Durante la entrevista, Sandler reveló cómo se interesó en que Bad Bunny colaborara en la secuela en la que da vida a un golfista.

“Lo vi en Saturday Night Live“, dijo, y entonces se dirigió a Bad Bunny para elogiar su desempeño. “Cuando te vi en ‘Saturday Night Live’, pensé: ‘¿Es más gracioso que yo?’”, confesó. La voz de éxitos como “Debí tirar más fotos” y “El club” y “Weltita” reaccionó con sencillez. “No hay manera, no hay manera”, expresó el artista.

De paso, Bad Bunny, quien hace el papel del “caddie” de Sandler, confesó algunas de los “sketches” que se ha disfrutado realizar en el famoso programa de comedia. “Tengo dos, el de las tías, con Pedro Pascal y Marcello Hernández. Eso fue épico para mí y para toda la comunidad latina”, reveló con orgullo, y agregó que el que personificó a “Shrek” se une a sus preferidos.