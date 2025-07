Poniendo las raíces musicales puertorriqueñas de frente, el cantante Bad Bunny arrancó fuerte su primera noche de la residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot al son de la bomba.

La velada arrancó con la aparición del Julito Gastón, quien buscaba reconectar con sus tambores perdidos, asi como su inspirador sonido que derriba todo miedo.

“Cuando mi tambor suena, mi gente se pone contenta... es que cada vez que yo entrego alma, vida y corazón, cada cantazo que le doy a ese tambor es como si, en medio de la oscuridad, se hiciera la luz”, sostuvo el músico.

Con la ayuda de una amiga, el boricua logró encontrar los instrumentos, y se conmovió al verlos. “Mala mía, es que a mí me lo han quitado todo, y lo único que tengo es este tambor, es mi ser, es mi todo... cuando mi tambor suena, Borinquen se pone contenta, mi pueblo, Loiza, se pone contento...”, expresó Gastón, lo que llevó a la estrella boricua pisar la tarima para iniciar su serie de conciertos en el principal recinto de entretenimiento de la Isla con las interpretaciones de una bomba, “KETU TeCRÉ”, “EL CLúB”, “La santa”, “PIToRRO DE COCO” y “El apagón”, estos últimos cinco fusionados con el género musical autóctono.

“¡Estamos en casa, pu*eta! ¡Qué se escuche!”, gritó el vegabajeño, mientras interpretaba ese último éxito del álbum “Un verano sin ti”.

El boricua también sorprendió al público al poner en la pantalla grande al actor Jacobo Morales y el icónico sapo concho, en una cabaña en medio de un bosque nevado, para recordar que los boricuas “seguimos aquí”.

“Donde tú y to estemos, es la casa, y donde sea que yo vaya, soy y seré puertorriqueño, y eso nadie lo puede cambiar”, manifestó Morales al anfibio, quien aseguró no acostumbrarse al frío, aún cuando su amigo le subió la temperatura.

“Lo que pasa es que nosotros no somos del frío mucho, ¡somos del calentón!“, indicó el histrión, seguido por varias fotos alusivas a manifestaciones sociales que han marcado la historia puertorriqueña.

Otros temas que se dieron en la velada fueron “WELTiTA”, que contó con la aparición especial del grupo Chuwi, “KLOuFRENS”, “BOKeTE”, y una fusión de canciones como “Si estuviésemos juntos”, “Solo de mí”, “Ni bien ni mal”, “Amorfoda” y “TURiSTA”.

“King James” en casa

El boricua siguió su espectáculo con un “party de marquesina” desde su casita rosa, recreación de la propiedad que salió en el pasado cortometraje “Debí tirar más fotos”. Para el bembé se unió el alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, quien se gozó junto a los boricuas presentes el “dembow” de “Nuevayol” y “Tití me preguntó”, el pop de “Neverita”, así como los arreglos “electrohouse” de “Si veo a tu mamá”, “La Romana”, y “La Jumpa”.

El “Conejo Malo” decidió luego deleitar tanto a “King James” y la fanaticada con más de media hora de reguetón, al cantar temas recientes como “VOY A LLeVARTE PA PR”, así como clásicos modernos como “Me porto bonito”, “No me conoce”, “Bichiyal”, “Yo perreo sola”, “Efecto”, y “Safaera”.

Para cerrar el segmento de perreo, el boricua volvió a su más reciente producción con los números de “Veldá” y “EoO”, donde tomo unos minutos al final para honrar a los veteranos y la nueva generación del género.

“This is Puerto Rico, this is reggeatón, this is the real heat!”, expresó Benito Antonio Martínez Ocasio a la megaestrella del baloncesto, quién fue proclamado por sus fans como el “MVP” en varias ocasiones.

La plena enciende el Choliseo

La fiesta de marquesina se encendió una vez con la aparición sorpresa de los Pleneros de la Cresta, quienes pusieron al público a bailar con “CAFé CON RON”, su más reciente colaboración junto al exponente urbano, así como su canción “Ábreme el paso”.

Este también fue otro momento en que la “cabra” del básquetbol mostró sus pasos a los presentes, llevando a los presentes a seguir gozando.

Emotiva conclusión

Jacobo Morales reaparece en la pantalla solo, quien terminó recogiendo sus fotos para salir de su cabaña, exponiéndose al tiempo gélido y macabro. Pero el artista, de pronto, se encuentra de camino con Julito y sus tambores, a quien le pide una simple enconmienda,

“Nunca dejes de tocar tu tambor”, expresó Morales, lo que llevó inmediatamente a Benito intepretar “Lo que le pasó a Hawaii”.

“Yo soy una persona de corazón, y lo que digo de corazón, yo soy uno más igual que ustedes, yo no busco a hacer historia, yo solo quiero motivarlos a hacer historia juntos. Hay que defender lo nuestro, si queremos que nuestros hijos se queden aquí”, expresó el puertorriqueño. “El tambor hay que tocarlo ahora, porque, horita, sería tarde”.

Por otro lado, el género de la salsa se quedó con el coliseo cuando Bad Bunny se paró para interpretar junto a su banda, Los Sobrinos, al darle voz a una versión tropical de “Callaíta”, y sus más recientes hits como “BAILE INoLVIDABLE”, “DtMF”, y el gran cierre con “LA MuDANZA”, donde el boricua se conmovió al momento de declamar la introducción, pero que logró continuar con los aplausos de su fanaticada.