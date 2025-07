Bien puesta a gozar del “Conejo Malo” en familia.

Así se encontró María Lozano, quien fue una de las abuelas que llegó tempranito al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para disfrutar el primer concierto de la residencia artística de Bad Bunny.

La fan, residente de Juncos, se encontraba acompañada de su hija María de Jesús, y su nieto Raziel Crivilles, disfrutando de algunas de las instalaciones que se encontraban en las afueras del recinto donde la estrella boricua debuta su espectáculo “No me quiero ir de aquí”, que se llevará a cabo en el marco de su último álbum “Debí tirar más fotos”, dedicado a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas alrededor del mundo.

“Bad Bunny, en este CD, se botó. ¡Se la comió! Y una vez dijeron que se iba a dar la residencia, mi hija compró los boletos, y ahora estamos aquí madre, hija y nieto”, expresó Lozano, quien aseguró que las cinco horas de espera para comprar las entradas en línea valió la pena para no sólo para disfrutar sus éxitos, sino para celebrar su orgullo patrio.

“Nosotros somos de una isla pequeña que ha brindado artistas buenos, pero él nos ha abierto más las puertas hacia el mundo. Como boricua, me siento orgullosa del momento que viviremos”, indicó la seguidora del “Conejo Malo”, quien hasta se retrató con pava, flor de maga y hasta machete en mano.

Su hija, por otro lado, reciprocó esa emoción, al tiempo que celebra tener una oportunidad para disfrutar, finalmente, de un “show” del intérprete de “Tití me preguntó” en vivo.

“Será divino disfrutar del momento junto a mi mama y mi sobrino, quien disfrutará de su primer concierto en su vida”, aseguró la joven, quien resaltó que, más allá de contar con un disco que conecta distintas generaciones en la familia, también resalta que este le ha ayudado a conectar más con sus raíces.

“Muchos artistas a su nivel no harían lo que él hizo, que fue arrojarle luz al talento y los géneros locales, y siendo una persona que se americanizó tanto, que dejé a un lado lo que me representaba, me enorgullece vivir este momento”, indicó.

Queda poco para que el Choliseo abra sus puertas para que miles de boricuas se den cita al inicio de la serie de conciertos que realizará Benito Antonio Martínez Ocasio a partir de hoy, 11 de julio, hasta el 14 de septiembre.