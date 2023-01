El intérprete urbano Bad Bunny siempre ha dejado claro su interés en expandir sus horizontes en el ámbito del entretenimiento, y recientemente firmó para ser uno de los productores de la adaptación televisiva de la novela They Both Die at the End, un romance protagonizado por personajes adolescentes.

De acuerdo con la información compartida por el portal Deadline, Netflix consiguió la adaptación de la serie de la novela juvenil de Adam Silvera. Además de Benito Antonio Martínez Ocasio, el proyecto proviene de uno de los showrunners de Bridgerton, Chris Van Dusen, del productor ejecutivo de Yellowjackets, Drew Comins, y el estudio eOne.

La novela, que ha sido todo un éxito de ventas según la lista del New York Times, presenta a un par de adolescentes, “Mateo” y “Rufus”, que reciben la noticia de que van a morir ese día.

Por otro lado, esta sería la segunda colaboración de la estrella urbana con Netflix, ya que el cantante trabajó con la plataforma con su primera aparición como actor en la serie de Narcos: México.

El artista, quien ha estado bajo controversia luego de que a principios de año lanzara al agua el teléfono celular de una admiradora, debutó como actor de cine el año pasado con un papel menor en Bullet Train, una excéntrica película de acción dirigida por David Leitch y protagonizada por Brad Pitt.