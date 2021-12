La cartelera en los cines comienza con la reimaginación del musical clásico: “West Side Story”. La nueva versión del director Steven Spielberg será una de las apuestas principales para el disfrute de la audiencia en las salas de cine. Además, lo acompaña en cartelera la comedia “Don’t Look Up” y el documental “Monsta X:The Dreaming”.

Por otro lado, Netflix contará con las cintas “The Unforgivable” -protagonizada por Sandra Bullock- y la animación “Back to the Outback”. Además, HBO Max presenta la continuación de su popular serie -” Sex and the City” - con la primera temporada de su nueva propuesta: “And Just Like that…”. Mientras que Amazon Prime tendrá disponible el documental deportivo: “FC Bayern: Behind the Legend - Primera Temporada”.

West Side Story

El clásico de Broadway llega al cine una vez más, en esta ocasión con la dirección de Steven Spielberg. “West Side Story” toma lugar en Nueva York, en la década de los 50s, y cuenta la historia de Tony, un americano, y María, una puertorriqueña. La cinta sigue la historia del amor de estos personajes que están relacionados a dos gangas, una de puertorriqueños y otra de americanos, que están en guerra por el control del vecindario.

Género: Musical/Drama/Romance

Elenco: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose

Estreno: Hoy en cines

Don’t Look Up

La nueva película de Adam McKay, “Don’t Look Up”, cuenta la historia de dos astrónomos en un media tour global para advertirle a la humanidad de un cometa que se está acercando y destruirá el planeta Tierra.

Género: Comedia

Elenco: Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Estreno: Hoy en cines y el 24 de diciembre en Netflix

Monsta X: The Dreaming

Una de las bandas de K-pop más grandes del mundo, MONSTA X, le ofrece a sus fans este vistazo detrás de escenas de su viaje por el mundo del pop durante los pasados seis años.

Género: Documental

Elenco: Changkyun, Hyungwon, Joohoney

Estreno: Hoy en cines

The Unforgivable

Sandra Bullock protagoniza “The Unforgivable”, película que sigue la historia de Ruth Slater, una mujer que acaba de salir de prisión por un crimen violento que cometió, y tiene que reintegrarse a una sociedad que no la perdona por lo que hizo en su pasado.

Género: Drama/Crimen

Elenco: Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D’Onofrio

Estreno: Mañana en Netflix

Back to the Outback

Cansados de estar atrapados en una jaula de reptiles donde los humanos los miran como si fueran monstruos, un grupo de reptiles de Australia se unen para crear el plan perfecto para escapar del zoológico y volver a su hábitat natural.

Género: Animación/Familiar

Elenco: Jacki Weaver, Guy Pearce, Isla Fisher

Estreno: Mañana en Netflix

And Just Like That… - Primera Temporada

“And Just Like That…” es la continuación de la súper popular serie “Sex and the City”, que culminó en el 2004. Igual que la serie original, “And Just Like That…” sigue al grupo de amigas Carrie, Mirana y Charlotte, y la historia de cómo estas manejan lo complicado de su vida en sus 50s.

Género: Drama/Romance

Elenco: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Nicole Ari Parker

Estreno: Hoy en HBO Max

FC Bayern: Behind the Legend - Primera Temporada

La serie documental sigue la temporada del famoso club de fútbol Bayern Munich, desde su triunfo en la edición del 2020 de la Champions League, hasta el final de la temporada 2020/2021. El documental también ofrece un vistazo a la historia del equipo.

Género: Documental

Estreno: Hoy en Prime Video