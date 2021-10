A cuatro años de su despido de la cadena Univision, la periodista puertorriqueña, Bárbara Bermudo se sinceró sobre esa situación que tomó a muchos por sorpresa y reveló si regresaría a las cámaras de televisión.

En una entrevista en el podcast de Jomari Goyso, tuvo también su momento para reflexionar sobre su carrera y su vida como madre.

“Cuando yo salí de la televisión, yo tenía mucho resentimiento por las cosas como pasaron. Yo amo Univision, fue mi compañía por tantos años, fue la compañía que invirtió en mí… Me pagó para yo crecer como profesional, siempre he llevado a Univision en mi corazón, lamentablemente han pasado ciertas cosas que el público no sabe, y no creo que llegaré a ventilar, pero fue duro, fue difícil y tuve un poco de resentimiento…”, confesó Bermudo.

“Ahí es cuando te das cuenta quién está contigo y quién no, sí puedo decir que la familia de ‘Primer Impacto’, la mayoría, estuvo siempre ahí y sigue ahí”, agregó la periodista.

A preguntas de que si volvería a la televisión, la reportera ofreció una contundente respuesta.

“Yo siempre vi mi trabajo frente a las cámaras como un trabajo. Y siempre he pensado, ‘¿sufriría yo del síndrome del micrófono y la cámara apagada?’… No, ese no fue mi problema porque la fama la viví, el poder lo viví, el reconocimiento lo viví, la remuneración la tuve, pero nunca sufrí de ese síndrome. Sí me dolió desconectarme con el público, pero afortunadamente, con la era digital, no me sentí tan abandonada… Soy una mujer cristiana y siempre supe que esto tenía un propósito y siempre entender que había otras puertas”, confesó la quien fuera conductora del noticiario Primer Impacto por varios años.

Asimismo dijo que ha recibido diferentes ofertas televisivas, incluyendo Univision, sin embargo, aclaró que en estos momentos de su vida sus prioridades son otras.

“Sí, incluso de Univision… Ahora que estoy trabajando en mis empresas, ahora que estoy en mi función de madre, ¿en qué momento me voy a meter 5 horas en un estudio?… Porque mis empresas me demandan, me necesitan, yo soy la presidente, sería descuidar algo que, a largo plazo, me va a dar mucho más porque la televisión hay tiempo de caducidad… Las administraciones cambian y unos te quieren, y otros no te quieren, y uno tiene que tener siempre un plan A y un plan B”, indicó.

En enero de 2017, la periodista Bárbara Bermudo fue informada de que no se le renovaría su contrato como conductora de “Primer impacto”, de la cadena Univisión el mismo día en que se reintegraba a sus labores luego de las vacaciones navideñas.

La reportera llevaba 14 años de servicio exclusivo a la cadena. En ese momento trascendió que la motivación del despido es de carácter económico.

Bermudo, casada con el periodista Mario Andrés Moreno , se integró al equipo de “Primer impacto” en el 2002.