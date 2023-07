¿Cómo comenzamos a describir una obra de arte?

Iniciemos por su significado: “objeto o trabajo de gran valor artístico”. En palabras más simples, Barbie.

Claro está, las opiniones son subjetivas, es por esto que te invito a conocer por qué digo que está película es una obra de arte.

La cinta dirigida por Greta Gerwig sigue a “Barbie” (interpretada genialmente por Margot Robbie) en Barbie Land, donde reina la perfección: un mundo perfecto para seres perfectos. Excepto si eres un “Ken” o si te da una crisis existencial.

Esta es una película para todo el mundo (escepto los sensibles). Los cinéfilos encontrarán frases y escenas icónicas que hacen referencia a otras películas. Y los que crecieron jugando con Barbie identificarán detalles únicos que te teletransportarán a tu niñez.

Nuestra generación se verá reflejada en una secuela de comentarios sociales. Los adolescentes quedarán encantados con este mundo colorido. Y hasta los macharranes tendrán su momento egocéntrico (pero esperemos que se lleven una reflexión al final). Así que si te sientes atacado en algún momento deberías hacerte una introspección y evaluarte. ¡Aún estás a tiempo para entrar a Barbie Land!

Debemos empezar con que Greta Gerwig nos invita a todos a esta gran fiesta y nadie se queda afuera. Su construcción de la cinta es fenomenal; logró entrelazar tan bien la diversidad de temas, que en ningún momento te aburres o sientes que se desvía de su argumento principal. La dedicación de cada integrante del filme es impecable y esto es posible gracias a su gran dirección y libreto. La sinergia creada hace que los momentos serios, donde se trata de llevar un mensaje, no se sienta fuera de tono. ¡El arte ha ganado, la libertad de expresión no ha sido censurada!

Describiría a Barbie como una montaña rusa de emociones. La sensación predominante se supone que sea la diversión, no obstante el miedo y la incertidumbre se cuela por algún lado. Esta cinta reparte bofetadas por todos lados. ¡Ni Mattel se salva! Greta consiguió deconstruir y a la vez construir lo que conocemos como Barbie.

Logró presentarnos un timeline dentro de toda esta crisis existencial de cómo esta muñeca ha trascendido con los años. Y no tan solo eso, sino cómo esta idea de Barbie afectó e influyó en la mujer. Barbie nos ha vendido diversión y sueños desde que tenemos uso de razón, algo que muñecas anteriores no lograron porque solo promovían la idea de la “maternidad”. Ojo, no lo digo de mala manera, pero la mujer siempre ha sido reprimida y Barbie brindaba esa ilusión de ser lo que tú quisieras ser.

Y para seguir añadiendo al tema de la mujer, la falacia de que físicamente nos tenemos que ver como una Barbie la destruyen aquí: Barbie tiene celulitis. CELULITIS. La manera en que plasmaron en el filme los detalles de ser una mujer de verdad es inigualable.

Adicional, mientras te estás divirtiendo, Greta te adentra a esta crisis existencial con un humor fenomenal, que te invita a apreciar tu simple rol como ser humano: ¡vivir!. A veces se nos olvida por completo lo que es sentirse genuinamente vivo por todo el ruido y distracciones con el que el mundo nos agobia. El elenco y la dirección nos plasman esta crisis de una manera satírica, subversiva, con todo el propósito de penetrar el mensaje en nuestras mentes. Y lo hacen sin piedad.

Barbie funciona como nuestra conciencia y su subconsciente: Conoces lo que eres, sabes dónde te encuentras, pero constantemente enfrentamos una nueva batalla y sentimientos inexplicables. Puedes “controlar” ciertas situaciones, pero no percibir lo que realmente hay detrás... A menos que te lances a una batalla personal. Y así es Barbie: el mundo de Barbie vs. el mundo real.

Es increíble ver como la mayoría, a pesar de criarse en una pequeña burbuja con diferencias culturales, jugaban con las Barbies del mismo modo. ¿Cómo es posible que veas reflejada en la pantalla grande cómo tú jugabas de pequeña a las Barbies? Fascinante. Desde las historias que uno montaba, la inocencia de imitar el estilo de vida de los adultos, la manera en que movías las muñecas, cómo entraba por la puerta principal (aunque la casa fuese abierta), en fin.

No hay duda que Margot Robbie nació para este papel. ¡Margot es Barbie! Su actuación es impecable y todos los elementos que la rodeaban la glorifican más como Barbie. Y Ken, interpretado por Ryan Gosling, es nuestro Ken. Así como Margot nació para ser Barbie, Gosling nació siendo Ken. Gracias a él aprecié un acto musical divertidísimo. En otras reseñas he expresado mi disgusto hacia los musicales, pero esta cinta incluye una pieza musical espectacular. Disfrutas cada escena en la que sale Gosling. En general, todo el elenco está fenomenal. Es absurdo lo bien que este cast fue seleccionado.

Así que sí, Barbie es una obra de arte. Contiene un valores artísticos en muchos campos: Actuación, dirección, escenografía, cinematografía, crisis existenciales, libreto, comedia, nostalgia... Barbie es una producción que debes ver en pantalla grande.

¡Así que corre! Compra tu boleto y aprecia esta obra de arte, que está desde hoy en los cines de Puerto Rico.