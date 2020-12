Cuarenta mil dólares estarán en juego hoy en la gran final del programa Guerreros: Cobras vs. Leones La gran batalla, que se transmitirá a partir de las 5:30 p.m., por Wapa.

El premio es una cifra récord para el concurso, que anteriormente había regalado en una final $25,000 y en otra un carro. Pero, para llevarse los $40,000, los 18 concursantes no la tendrán tan fácil, ya que en esta ocasión les tocará competir en circuitos más difíciles, a más de 25 pies de altura.

“A diferencia de otras finales, esta va a ser una final aérea, nada de piso. Va a ser todo afuera con tres estructuras a 30 pies de altura”, explicó Aníbal Fernández, productor de Guerreros.

Aunque los participantes desconocen cómo serán los retos y tendrán su primer ensayo a solo horas de la final, sí han podido observar la transformación de la impresionante escenografía, que comenzó a construirse hace dos semanas en el estacionamiento del canal, ubicado en Guaynabo.

“Es bastante alto, el montaje se ve superior, algo único que no se había hecho aquí en Puerto Rico, algo que va a dar de qué hablar. Es algo que en lo personal me pone a prueba, ya que es una experiencia distinta y no va a ser sencilla”, comentó Joshua Quintana Carrasquillo, capitán del equipo Cobra y mejor conocido como “Robocop”.

Fredito García Mathews, capitán de los Leones, también dijo estar impresionado con el montaje que ha preparado la producción para la final.

“Yo pienso que esta va a ser la final más grande en Puerto Rico pero por mucho, va a ser mucho más compleja, más fuerte”, comentó el llamado “MVP”, quien lleva en el reality desde la edición “Hombres vs. mujeres”, que estrenó hace un año y nueve meses.

“El hecho de que esta vez vamos a estar compitiendo con mascarilla es doblemente fuerte, pero tengo mucha esperanza que esta final va a estar bien grande”, resaltó García Mathews.

El animador José Figueroa, quien además es padrino de los Leones, asintió los comentarios de ambos capitanes sobre la monumental estructura.

“Que yo recuerde, nunca había visto, por lo menos en Puerto Rico, un montaje de esta magnitud”, dijo.

“El que le tenga miedo a la altura está apretado”, manifestó por su parte la animadora y madrina de las Cobras, Diane Ferrer.

A luchar por el premio mayor

Ferrer está segura de que sus Cobras resultarán ganadores de la competencia.

“Esta final es de nosotros. Tenemos rapidez, fuerza en el equipo, estrategia, hemos ido dominando toda la temporada. Estoy segurísima que también los jugadores más valiosos van a ser de nuestro equipo, así que esa estrella va a ser de nosotros”, afirmó la conductora.

Por primera vez en una final de Guerreros, ambos equipos contarán con una cocapitana. Por el equipo de Cobras estará Nieve González, conocida como “Amazona”, mientras que los Leones tendrán a Addylinette Castro Hernández, alias “India”.

“De lo que veo, va a estar fuerte, bien fuerte, pero estamos ready y vamos a ganar”, aseguró Addylinette, también apodada “Baby Lion”.

El equipo que esta noche logré la mayor puntuación será el vencedor y a cada miembro se le dará un maletín, pero solo uno de esos maletines tendrá los $40,000. Está por verse si el concursante que saque el maletín ganador decide compartir el premio con los demás de su equipo.

Regresa en enero

A partir de este lunes, tanto los participantes como el equipo de producción de Guerreros se cogerán un descanso navideño para regresar con más fuerza el lunes, 11 de enero de 2021. Durante las próximas tres semanas, de 5:30 p.m., a 7:00 p.m., el canal transmitirá los mejores momentos del año, que incluirá la repetición de Guerreros: Puerto Rico vs. Colombia.

Sobre novedades en el programa, el productor adelantó que “vienen unos cambios -en la escenografía- porque ya llevamos un año y medio con lo mismo. La gente lo busca, lo necesita, y nosotros también; un cambio escenográfico que le dé un tipo de refresh al programa”.

En cuanto a los concursantes que formarán parte de la nueva temporada, Fernández añadió: “Yo creo que la mayoría se va a quedar. A veces los chicos están cansados y piden tiempo como para recuperarse y después vuelven”.

El productor argentino también mencionó que en el 2021 repetirán los encuentros entre participantes de la versión local y de otros países. “El año que viene tenemos la visita a Colombia y a Perú. Vamos a empezar con Perú. También hay una sorpresa para el segundo semestre del año. Va a estar interesante”.

Los “Guerreros”

Cobras:

1. Nieve González “Amazona” (Cocapitana)

2. Valeria Pagán Masini “Nébula”

3. Paola Fernández González “La Dura”

4. Adriana Pesquera Olmeda “Medusa”

5. Joshua Quintana Carrasquillo “Robocop” (Capitán)

6. Chino, Jeanthony Medina Custodio - “Sensei”

7. Taz, Luis Guillermo Núñez Hernández “Bárbaro”

8. AJ, Abdiel Vargas González “La Mole”

9. Asaf Torres Andújar “Fénix”

Leones:

1. Addylinette Castro Hernández “India” (Cocapitana)

2. Nicole Colón Paisán “Warrior”

3. Miredy Rivera Marrero “Sirena”

4. Solimar Figueroa Molina “Big Mama”

5. Fredito García Mathews “MVP” (Capitán)

6. “Edgar Rivera Ortiz “Hyper”

7. Jeffrey Cerda Guerrero “Black Mamba”

8. Iván Fernández Maldonado “Seisiete”

9. Jomar Pérez Adorno “Ñomi”