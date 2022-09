“Es un junte perfecto”.

Con estas palabras, la presentadora Bebé Maldonado describe su química con la animadora Angelique Burgos “Burbu” y la cantante y actriz Gisselle Ortiz tras su integración al espacio televisivo Burbu Nite, que estrenará el próximo 19 de septiembre y se transmitirá todos los lunes a las 10:00 p.m. por Wapa y Wapa América.

“Todas tenemos nuestras locuras. De momento pensamos igual, de momento diferimos, Yo creo que somos muy genuinas las tres”, aseveró en entrevista telefónica con este medio. “Si hay una comparación, desde mi corazón yo diría que Burbu y Gisselle somos una copia perfecta”.

La modelo manifestó su complacencia sobre la encomienda en el programa que está por comenzar. “Donde Dios me ponga yo voy a dar el 100 por ciento de mí. Cuando Burbu me hizo el acercamiento, me puse muy contenta”, confesó con entusiasmo. “Voy a estar como colaboradora de Burbu. Donde ella me mande, yo voy a estar. Voy a estar en piso, así como haciendo cosas en la calle. Voy a tener un segmento propio, que voy a estar inventándome 20 cosas, desde arreglar algo hasta las locuras mías. Me dieron total autoridad para crear, y ellos producir”.

La también animadora radial continuará con sus labores en La manada de la Z, que se transmite de lunes a viernes de 3:00 a 7:00 p.m. a través de la emisora radial Zeta 93 FM.

“La radio para mí es mi esencia, es donde yo tengo completa libertad”, sostuvo. “La radio para mí siempre va a estar. Acabo de firmar un contrato que me posiciona, con mucho respeto a los demás, en las grandes ligas. La química con ‘El Cacique’ (Marcos Rodríguez) y Aniel Rosario está, completamente”.