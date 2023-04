Madrid. El actor puertorriqueño Benicio del Toro, Premio Platino de Honor 2023, aseguró este viernes que “en Hollywood la mayoría de las historias no están diseñadas para las minorías”.

En una rueda de prensa multitudinaria en Madrid antes de recibir este sábado ese galardón del cine iberoamericano, Del Toro repasó algunos de los hitos de su carrera, que lo han convertido en uno de los grandes talentos hispanos de Hollywood.

Ganador de premios como el Óscar, el Globo de Oro, el Bafta, el Oso de Plata de Berlín, la Palma de Oro de Cannes o el Donostia, el actor explicó cómo logró superar los estereotipos a los que parecen condenados los latinos en el cine estadounidense.

“En algún momento decidí que, si iba a interpretar estereotipos, lo iba a hacer buscándole la humanidad y la complejidad al personaje”, dijo el protagonista de “Traffic” (2000), “The Usual Suspects” (1995) o “21 Grams” (2003), que agradeció la receptividad de los directores, productores y guionistas con los que ha trabajado.

“Implicarte más suponía también asumir más responsabilidad, es el camino en el que yo, sin ser escritor o director, como actor me metí y busqué un espacio”, explicó.

A su juicio, los estereotipos existen “porque no se profundiza en los personajes que representan a las minorías”, quizá porque no hay “suficientes escritores que hagan la historia del hispano dentro de Estados Unidos”.

El actor se mostró confiado en que esto vaya cambiando poco a poco: “Tiene que salir el hispano dentro de Estados Unidos que haga su propia historia, a lo mejor ahora hay más oportunidades, antes hacer una película era casi como ir a la luna, ahora puedes hacerlo casi con un teléfono”.

Una carrera en evolución

Del Toro, cuyos inicios fueron en televisión, considera que, con los años, ha evolucionado, ha creado su propio estilo y se ha ido involucrando más en los proyectos, entre los que mencionó la última película que ha rodado para Netflix, “Reptile”, en la que actúa y ha ejercido de productor.

Preguntado por los errores que cree haber cometido en el pasado, comentó que no se atormenta por ello. “Hay cosas que uno hace de joven porque no tiene la energía organizada, a veces he dicho ‘no’ a cosas por rebeldía, sin pensarlas”, admitió.

Hoy procura no solo involucrarse más, sino estar más en el presente. “Soy padre, eso me ha cambiado mucho, veo muchos muñequitos”, bromeó.

“Como actor he tenido la oportunidad -valoró- de trabajar con directores excelentes, de los mejores del mundo, y actores fantásticos también y, como Bob Esponja, uno va absorbiendo y aprendiendo”.

“Cuando empecé como actor, mi familia no estaba muy contenta con que yo hubiera decidido eso, ahora es un poco distinto”, subrayó.

Sobre la distinción del Platino de Honor, aseguro que se siente “muy honrado” de seguir los pasos de actores como los españoles Antonio Banderas y Carmen Maura, el estadounidense Edward James Olmos y el argentino Ricardo Darín, que lo recibieron en años anteriores.

Los Premios Platino, organizados por la entidad española de derechos de autor EGEDA y la federación audiovisual iberoamericana FIPCA, celebran este sábado su décima edición, en la que la película “Argentina, 1985″ parte como favorita, con 14 nominaciones.