La taquilla volvió a la vida con el tan esperado estreno de “Black Panther: Wakanda Forever”.

La secuela de Marvel ganó 180 millones de dólares en venta de entradas en más de 4396 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de The Walt Disney Co. el domingo, lo que la convierte en el segundo mayor estreno del año detrás de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. .” En el extranjero, trajo $ 150 millones adicionales de 50 territorios, elevando su total mundial a $330 millones.

“Wakanda Forever” fue anticipado ansiosamente tanto por el público como por los exhibidores, quienes han capeado un período lento en la taquilla desde que terminó la temporada de películas de verano y había menos éxitos de taquilla de mayor presupuesto en camino. La película tuvo un comienzo poderoso, un poco más fuerte incluso que la primera película con un día de estreno de $84 millones, incluidos $28 millones de los avances del jueves.

PUBLICIDAD

“Algunos pueden haber esperado $200 millones como la primera película, pero esto es sólido”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Este es el tipo de película que los cines realmente necesitan para atraer audiencias”.

La primera película se estrenó con 202 millones de dólares en febrero de 2018 y recaudó más de 1,400 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos y en un fenómeno cultural. Una secuela era inevitable, y el desarrollo comenzó poco después con el regreso del director Ryan Coogler, pero todo cambió después de la inesperada muerte de Chadwick Boseman en agosto de 2020. “Wakanda Forever” se convirtió, en cambio, en la muerte del Rey T’Challa/Black Panther de Boseman, y el reino afligido que dejó atrás. Los actores que regresan incluyen a Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Winston Duke y Danai Gurira, quienes se enfrentan a un nuevo enemigo en Namor de Tenoch Huerta. La película también enfrentaría más complicaciones, incluida la lesión de Wright y algunos contratiempos relacionados con COVID-19. En total, costó unos 250 millones de dólares, sin tener en cuenta el marketing y la promoción.

El escritor de cine AP Jake Coyle escribió en su reseña que “‘Wakanda Forever’ es demasiado larga, un poco difícil de manejar y un tanto desconcertante conduce hacia un clímax en una barcaza en medio del Atlántico. Pero el dominio fluido de Coogler de mezclar intimidad con espectáculo sigue siendo apasionante”. .”

PUBLICIDAD

Actualmente tiene un 84% en Rotten Tomatoes y, como suele ser el caso con las películas de cómics, los puntajes de audiencia son aún más altos.

A las películas de superhéroes les ha ido bien durante la pandemia, pero ninguna ha alcanzado las alturas de “Spider-Man: No Way Home”, que se estrenó con 260.1 millones de dólares en diciembre de 2021. Otros grandes lanzamientos incluyen “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ($187.4 millones en mayo), “Thor: Love and Thunder” ($144,2 millones en julio) y “The Batman” ($134 millones en marzo).

“Wakanda Forever” es la primera película en abrir más de $100 millones desde “Thor” en julio, lo que ha sido difícil para los exhibidores que ya están lidiando con un calendario que tiene alrededor de un 30 % menos de estrenos amplios que en un año normal.

Los remanentes poblaron el resto de los cinco primeros, ya que ninguna película se atrevió a lanzarse a nivel nacional contra un gigante de Marvel. El segundo lugar fue para el superhéroe de DC “Black Adam”, con $8.6 millones, lo que elevó su total nacional a $151.1 millones. “Ticket to Paradise” quedó en tercer lugar, en el cuarto fin de semana, con $6.1 millones. La comedia romántica de Julia Roberts y George Clooney ha recaudado casi 150 millones de dólares en todo el mundo. “Lyle, Lyle, Crocodile” y “Smile” completaron los cinco primeros con $3.2 millones y $2.3 millones, respectivamente.

Algunos aspirantes a premios han tenido problemas en sus expansiones últimamente, pero “The Banshees of Inisherin” de Searchlight Pictures, con Colin Farrell y Brendan Gleeson, parece una excepción. La película de Martin McDonagh se expandió a 960 cines en su cuarto fin de semana y obtuvo el séptimo lugar en las listas con $ 1,7 millones, lo que eleva su total a $ 5,8 millones.

PUBLICIDAD

“Ha sido un período posterior al verano muy interesante para las salas de cine, con algunas gemas que funcionan bien como ‘Ticket to Paradise’ y ‘Smile’”, dijo Dergarabedian. “Pero las salas de cine no pueden sobrevivir con películas que no sean de gran éxito. La industria necesita más de estos”.

Después de “Black Panther”, el próximo éxito de taquilla en el programa es “Avatar: The Way of Water”, que llegará el 16 de diciembre.

El fin de semana no estuvo completamente sin otros lanzamientos de alto perfil. El drama autobiográfico de Steven Spielberg “The Fabelmans” se estrenó en cuatro cines en Nueva York y Los Ángeles con $160,000. Universal y Amblin lanzarán la película en más salas de cine en las próximas semanas para generar entusiasmo en torno al probable candidato al Oscar. Michelle Williams y Paul Dano interpretan a los padres del suplente de Spielberg, Sammy Fabelman, quien se está enamorando de las películas y el cine a medida que el matrimonio de sus padres se desmorona.